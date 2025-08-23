日本代表で攻撃のセットプレーを担当する前田遼一コーチ（43）が来夏のW杯北中米大会に向けてロングスローを導入する可能性に言及した。22日に千葉市内で取材に応じ「ロングスローは森保監督からも“どう？”という話がある。この先やっていく可能性はある。視野に入れながらやっていく」と明かした。第2次森保政権でのロングスローは国内組で臨んだ7月の東アジアE―1選手権の韓国戦でMF相馬が投げたが、欧州組を含めたベスト布陣で試した例はほぼない。

ロングスローはアーセナルやインテル・ミラノなども採用する世界で注目を浴びる得点パターン。導入には飛距離とコントロールを兼ね備えた投げ手の存在が不可欠だ。MF遠藤は所属するリバプールの7月の日本ツアー中の練習でロングスローを披露。「全員で練習していて俺が一番飛ばせるんです」と語っており、スロワー候補となりそうだ。キールのFW町野もクラブでは投げ手を担う。

23年1月に就任した前田コーチは周到にデザインしたCKやFKでセットプレー得点率の大幅アップに成功。W杯アジア予選は全51得点中10点（CK6、FK2、PK2）がリスタートからだった。森保監督は「まずはオープンプレー」がモットーでセットプレー練習は基本的に試合前日のみ。限られた時間で新たな飛び道具に着手するか、注目される。 （木本 新也）