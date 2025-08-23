「プレミア＝韓国は過去のもの。日本が逆転した」まさかの“８対203”！世界最高峰Lで日本人躍動に韓メディアが唖然＆悲嘆 「ただただ羨ましい」と驚嘆したのは…
先週末に開幕した世界最高峰のプレミアリーグで、日本人選手ではリバプールの遠藤航、ブライトンの三笘薫、そして昇格組リーズの田中碧がピッチに立った。
とりわけ、プレミアリーグデビューとなった田中は、エバートン戦で攻守に躍動。プレーヤー・オブ・ザ・マッチにも輝く圧倒的なパフォーマンスを披露した。
一方、トッテナムで10シーズン活躍したソン・フンミンが退団したため、韓国人選手でプレーしたのは、８分だけ出場したウォルバーハンプトンのファン・ヒチャンのみだった。
その状況を嘆いたのが、韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。「ソン・フンミンがもう恋しい。『プレミア＝韓国』は過去のもの、日本の逆転した。開幕戦で８分対203分。田中のデビューはただただ羨ましい」と題した記事を掲載。次のように報じた。
「世界最高峰リーグ、イングランド・プレミアリーグにおける韓国選手の地位は著しく低下している。これは、韓国サッカーの顔として10年間も君臨してきたソン・フンミン（現ロサンゼルスFC）の移籍がもたらした影響だ」
「（開幕節の）８分という出場時間は、韓国プレミアリーグの選手たちの現状を如実に表している。これは、ソン・フンミンがレッドカードで出場停止となった2019-2020シーズン開幕戦以来、最も短い出場時間だ」
同メディアは、「同じ開幕戦で日本人のプレミアリーガー３人がプレーした」とし、サムライ戦士のパフォーマンスをこう紹介した。
「日本代表チームの主将で守備MFの遠藤はボーンマス戦で60分にジェレミー・フリンポンと交代で入り、30分間グランドを動き回り、４−２の勝利に貢献した。三笘はフルアム戦（１−１）で左ウイングで先発出場し、83分間プレーした。新シーズンも不動の主力だ。田中もプレミアリーグデビュー戦で大活躍を見せた。後半アディショナルタイム４分に交代するまで爆発的なプレーを見せ、１−０の勝利に貢献した」
そして、「日本は遠藤、三笘、田中の出場時間をあわせて計203分間プレーした。韓国人の８分とは比較にならない。 2023−2024シーズンから立場が逆転した」と指摘。「膝の負傷で開幕戦に欠場した鎌田大地（クリスタル・パレス）が復帰し、怪我をしている高井幸大（トッテナム）がデビューをすれば、格差がさらに広がる可能性が濃厚だ」と危機感を露わにしている。
ファン・ヒチャンにしても、昨季から出番が激減し、退団する可能性もある。一方で、パリ・サンジェルマンで満足な出場機会を得られない韓国の至宝イ・ガンインのプレミアリーグ行きも取り沙汰されており、母国では期待感が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
