¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÆüÂç»°¡¦¶áÆ£Í¥¼ù¡¡01Ç¯Í¥¾¡Åê¼ê¤Î¶áÆ£°ì¼ù»á¤«¤é¶â¸À¡Ö¥¿¥á¤Ä¤¯¤ì¡×
¡¡23Æü¸áÁ°10»þ¤«¤éÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¡½²Æì¾°³Ø¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£µÙÍÜÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿22Æü¡¢Î¾¹»¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÄ´À°¤·¤¿¡£ÆüÂç»°¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¶áÆ£Í¥¼ùÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢01Ç¯Í¥¾¡Åê¼ê¤Ç1Ê¸»ú°ã¤¤¤Î¶áÆ£°ì¼ù»á¡Ê42¡Ë¤«¤é·ãÎå¤ò¼õ¤±¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿¶â¸À¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤Î´¥¤¤¤¿²»¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£ÆüÂç»°¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¶áÆ£¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊá¼ê¤òÎ©¤¿¤»¡¢Ìó15µåÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤ÏÁ´4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢396µå¤òÅê¤¸¤ë¤â¡ÖÄ¥¤ê¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÌÀÆü¡Ê23Æü¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬Á°¤Ë¤ÏÁ°´ÆÆÄ¤Î¾®ÁÒÁ´Í³»á¤¬Áª¼ê¤ò·ãÎå¡£¡Ö¡Ê·è¾¡¤Ï¡Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤³¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤¤¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£01Ç¯¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¶áÆ£°ì¼ù»á¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡ÖÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤¬1Ê¸»ú°ã¤¤¤Î¸½¥¨¡¼¥¹¡¦¶áÆ£Í¥¼ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤«ÉÔ»×µÄ¡£¶áÆ£·¯¤¬¤¤¤ë¤¬¤¿¤á¤Ëº£¤ÎËÍ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃúÇ«¤ËÄã¤á¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡£À¨¤¯Íê¤â¤·¤¤¡×¤È¹¥Åê¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¡ÖºòÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡È¥¿¥á¡É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢´Ö¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶â¸À¤ò¼ø¤±¤¿¡£¶áÆ£»á¤Ï01Ç¯¤Î·è¾¡¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£¸½¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö´°Åê¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÁíÎÏÀï¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï2Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦ËöµÈ¤òÍÊ¤¹¤ë²Æì¾°³Ø¡£¶áÆ£¤Ï¡Ö¡Ê2Ç¯À¸¤Ë¤Ï¡ËÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥¤¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£3Ç¯À¸¤Î°ÕÃÏ¤È¡Ö¥¿¥á¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢14Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄº¤òÁÀ¤¦¡£¡Ê¾®ÎÓ¡¡°Ë¿¥¡Ë