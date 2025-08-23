¸¹Å¯Ìé»á¡¡²»³ÚÀ¸³è60¼þÇ¯¡ÖÀ²¤ì¤ÎÆü¤â±«¤ÎÆü¤âÎ¾Êý¤¢¤ë¤Î¤¬¿ÍÀ¸¡×¡¡µÇ°¶Ê¤¬20Æü¤ËÈ¯Çä
¡¡ºî¶Ê²È¡¦¸¹Å¯Ìé»á¡Ê77¡Ë¤Î²»³ÚÀ¸³è60¼þÇ¯µÇ°¶Ê¤¬20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¾®Ã®ËÌ±¿²Ï¡×¡Öº£µ¢¿Î¡Ê¤Ê¤¤¸¤ó¡Ë¡×¡ÖÎÞ¤ß¤¿¤¤¤Ê±«¤¬¹ß¤ë¡×¤Î3¶Ê¤ò¡¢°¥½¥¤òÂÓ¤Ó¤¿ÆÈÆÃ¤Î²ÎÀ¼¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾®Ã®¡Ä¡×¤È¡Öº£µ¢¿Î¡×¤Î2¶Ê¤Ï¼«¤éºî¶Ê¡¢¡ÖÎÞ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤ÏÄ¹ÃË¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÅÄÂ¼ÉðÌé»á¡Ê54¡Ë¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤·¤¿¡£3¶Ê¤È¤â±«¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¤·¤ÆÀ²Å·¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯°Ï©¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÄÊì¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼°ìËÜ¤òÊú¤¨¤Æ¡¢14ºÐ¤ÇÀéÍÕ¡¦Ä¸»Ò¤«¤é¾åµþ¡£¡ÖÅÄÂ¼¿ÊÆó¡×¤È¤·¤Æ17ºÐ¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£20ºÐ¤Î»þ¡Ö¸¹Å¯Ìé¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ¤â¥Ò¥Ã¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢ÅÚº½¹ß¤ê¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤¬Â³¤¤¤¿¡£23ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯¡¢Ä¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤âÀ¸³è¤Ï¸·¤·¤¯¡¢À¸¸å4¥«·î¤Î²æ¤¬»Ò¤òÄ¸»Ò¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÍÂ¤±¤Æ¶¦Æ¯¤¤ÎÆü¡¹¡£ÌÌ¼±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÌÅç»°Ïº¡Ê88¡Ë¤«¤é¡Ö°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£°ÜÆ°¤ÎºÇÃæ¡Ö²Î¤¤¼ê¤ÎÌ´¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢²Ç¤µ¤ó¤ò¿©¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºî¶Ê¤È¤¤¤¦Æ»¤â¤¢¤ë¡×¤Èºî¶Ê²ÈÅ¾¿È¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£¾´ý¤ÎÆâÆ£¹ñÍº¶åÃÊ¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ö¤ª¤æ¤¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¡£5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿ÀîÃæÈþ¹¬¡Ê69¡Ë¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ö¤Õ¤¿¤ê¼ò¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÉ÷Ï¤ÉÕ¤¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼²È¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¼ò¡×¤ò¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Î²Î¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ö¿ÍÀ¸¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡ÖËÌ¤ÎÎ¹¿Í¡×¡¢ÅÔ¤Ï¤ë¤ß¡Ö¾®Ã®±¿²Ï¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£ºî»ì²È¤¿¤«¤¿¤«¤·»á¡Ê90¡Ë¤È¤Î¡Ö¤¿¤«¡¦¸¹¥³¥ó¥Ó¡×¤Ï¡Ö¹¬¤»±é²Î¡×¤ÎÂç²È¤È¤µ¤ì¡¢Ê¿À®¤ÎÂç¸æ½êºî¶Ê²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤²Î¼ê¤Èºî¶Ê²È¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£À²¤ì¤ÎÆü¤â±«¤ÎÆü¤âÎ¾Êý¤¢¤ë¤Î¤¬¿ÍÀ¸¡£¤¹¤Ù¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¡¹¤È¤Î±ï¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È60Ç¯¤òÁí³ç¤¹¤ë¡£µÇ°¤Î¿·¶Ê¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Ã®¤Ï¡Ö¡ÊÀÐ¸¶¡ËÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤â¡ÊÅÔ¡Ë¤Ï¤ë¤ß¤µ¤ó¤â±ï¤¬¤¢¤ê¡¢Â©»Ò¤â²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡£Ì¸±«¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÎøÊª¸ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅç¤Î²Î¡¢Â©»Ò¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤âº£¤Î»ä¡×¤ÈµÇ°ºî¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¶Ê°Ê¾å¤òÀ¤¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¿¦¿Í¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÌÜÀþ¤À¤±¤É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òËº¤ì¤º¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ê¸µÈø¡¡Å¯Ìé¡Ë
¡¡¡þ¸¹¡¡Å¯Ìé¡Ê¤²¤ó¡¦¤Æ¤Ä¤ä¡ËËÜÌ¾ÅÄÂ¼ÀµÌ¡£1947Ç¯¡Ê¾¼22¡Ë9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô½Ð¿È¤Î77ºÐ¡£65Ç¯8·î¡¢ÅÄÂ¼¿ÊÆó¤È¤·¤ÆÅì¼Ç¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é¡Ö¹¥¤¹¥¤·¯¤¬¹¥¤¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£68Ç¯¡¢¸¹Å¯Ìé¤È²þÌ¾¡£76Ç¯¡¢ÆâÆ£¹ñÍº¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ö¤ª¤æ¤¡×¤Çºî¶Ê²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢ºî¶Ê³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÇÚ½Ð¡£2017Ç¯¡¢Âè8ÂåÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ²ñÄ¹¡¢22Ç¯¡¢ÆüËÜ²»³ÚÃøºî¸¢¶¨²ñ¡ÊJASRAC¡Ë²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£