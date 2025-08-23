タレント 井上咲楽さん（２５）

タレントの井上咲楽さん（２５）は高校時代、仲間外れにされた経験がある。

明るく元気なキャラクターに見えるが、実は「今も自己肯定感が低く、悩みを深めてしまう」という。悩みを日記にはき出し、気持ちを整理してきた。「うまくいかない時があっても、多面的な自分の一部だと受け入れて」とメッセージを送る。

高１で芸能活動…一人で弁当を食べる日々

実家は栃木県南東部の山奥にあり、４人姉妹の長女として自然に囲まれて育ちました。幼い時から同年代の子がテレビに出ている姿を見て、憧れていました。高１の夏に事務所のオーディションで特別賞をもらい芸能活動を始めました。

学校と仕事現場を忙しく行き来する、キラキラした「学園生活」を想像しましたが、東京へ行くのは週１回くらい。学校では、先輩から廊下ですれ違いざまに「ブス」「何であんな顔で」と言われ、高２になると、同級生から口を利いてもらえなくなり、一人でお弁当を食べる日が続きました。

「みんなが私の悪口を言っているのでは」と怖くなり、学校を休みがちになりました。「『仕事がないから登校している』と思われたくない」という気持ちもあった。週に１回か２回、登校してもパソコンルームに隠れ、休み時間は机に突っ伏してやり過ごしました。理想の姿に追いついていない気がして、苦しかった。「色んな人に迷惑をかけて生きているな」という罪悪感も膨らんでいきました。

外のコミュニティーが救いに

高３の秋頃、「大学で勉強して、テレビでうまく話せるようになりたい」と思い、受験を決めました。塾にも通いましたが、付け焼き刃で合格できるほど甘くなく、結果は不合格でした。

苦しい高校生活の中で救いになったのが、外のコミュニティーです。それが私にとっては芸能界でした。愚痴をこぼしながらも、楽しそうに働いている大人たちがいました。学校という狭い世界で悩んでいる時間がもったいないと思えるようになりました。

人間関係は時間とともに変化していきます。私は、高校の同学年１６０人ほどのうち、今でも頻繁に会うのは数人だけです。同級生が誰になるかは「くじ」のようなもので、うまくいかなかったら「外れくじを引いたかもな」と割り切り、他の友達や別の世界を探せばいいのです。

気持ち整理できる日記

大学に進学できなかったことは、いまだにコンプレックスに思っています。大学生は「大変な受験勉強をくぐり抜けたすごい人」に見える。一生変わらないかもしれません。

ですが私は、自分に足りない部分を埋めようともがいてきました。社会をもっと知ろうと政治のことを調べ、新聞記事のスクラップや国会傍聴を続けてきました。なりたい自分に追いつかずに苦しむ「私」と、それに追いつこうとする「私」。うまくいっていても、常に何か足りないと焦る。自己肯定感が低いのに理想は高く、今も感情が行ったり来たりします。

そんな自分の気持ちを受け止め整理する助けになっているのが、日記です。その日の出来事やネガティブな感情をはき出すように書き連ねています。うまくいかなくても自分を責めず、多面的な自分の一部だと受け入れてください。人と比べなくていい。元気にならなくてもいい。朝、「きょうも生きてみるか」くらいの気持ちで一日を始めてくれればいいのです。（宇田和幸）

◇いのうえ・さくら 栃木県出身。県立高１年の時にホリプロタレントスカウトキャラバンで特別賞を受け、芸能界デビュー。昆虫食や国会傍聴、マラソンなど多彩な趣味を持つ。著書に過去のいじめ体験などをつづった「じんせい手帖」（徳間書店）など。