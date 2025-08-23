病棟内で入院中の子どもらに寄り添う医療用の「ファシリティードッグ」が兵庫県立こども病院（神戸市中央区）で２０２７年度にも導入される見通しとなった。

病院がクラウドファンディング（ＣＦ）で費用を集めたところ、１１日間で目標額に達した。実現すれば、西日本の小児専門病院では初めてとなる。（神戸総局 辻井花歩）

添い寝など１００個の指示習得

検査や手術に付き添ったり、寝ているベッドで添い寝をしたり……。ファシリティードッグは、ボランティアなどで短時間派遣されるセラピードッグとは違い、常駐して患者らとじっくり関係を築くのが特徴だ。

ファシリティードッグは、２年近い訓練で、病院の環境に慣れるほか、お座りや添い寝など約１００個の指示を習得する。パートナーとして指導にあたるハンドラー（調教者）は、医療従事者らがなることが多い。

国内で普及活動に取り組むＮＰＯ法人「シャイン・オン・キッズ」（東京）によると、国内では関東の病院を中心に６病院に計６頭が常駐している。同法人の担当者は「患者に寄り添うことで、つらくて苦しい検査や手術を乗り切れたり、リハビリを頑張れたり、効果は大きい」と話す。

年間１０００万円が必要

県立こども病院はこうした評判を聞き、導入を検討したが、課題になったのが費用面だった。導入には飼育代やハンドラーの人件費など年間約１０００万円が必要となる。さらに初年度は、研修費として約１０００万円が上乗せされる。

同病院は赤字経営が続いており、公金を充てるのは難しいと判断。５月中旬から２０００万円を目標にＣＦを始めたところ、１１日間で目標額に達し、締め切りの７月１０日までに約４５００万円が集まった。

入院患者らの精神面をサポートする同病院精神科の関口典子科長（５６）は「これだけ子どもを大事に思ってくれている人がいるんだとありがたい」と喜ぶ。

ＣＦ開始に合わせ、ファシリティードッグとして同法人で研修中の「ミコ」ちゃんが５月に同病院を訪問。患者がミコちゃんをなで、穏やかな表情を見せる場面もあった。病院には何か月も入院して長期間病室から出られなかったり、髪の毛が抜けるなどの精神的ショックからご飯も十分に食べられなかったりする子もいるといい、関口科長は「大人では埋められない心の隙間を埋められる存在だと期待している」と語る。

ファシリティードッグを導入する動きは、ほかにも広がっている。

障害のある人をサポートする補助犬の育成にあたる「日本補助犬協会」（横浜市）は、

導入希望の病院募る

ファシリティードッグとして訓練を受けた介助犬「ジュリエット」を２年前から、大阪府泉佐野市の佐野記念病院に勤務する医師の下に派遣。難病を抱えながら診療に当たる整形外科医を介助するだけでなく、ファシリティードッグとして患者の精神的な支援でも活躍しているという。

協会では、ラブラドルレトリバーの「ティンカ」とトイプードルの「大ちゃん」の２頭もファシリティードッグとして活躍できるよう、子どもに慣れるための訓練などを実施。導入を希望する病院を探しており、派遣費用をＣＦで募ることも検討している。

協会代表理事の朴善子さん（６１）は「ファシリティードッグは、心のケアなどに役立つ。西日本でも広めていきたいので、病院にはぜひ手を挙げてほしい」と話している。

◆ファシリティードッグ＝ファシリティー（施設）に常駐する犬を意味し、２０００年頃から米国で広まり、現在は世界で２０００頭以上が活躍している。ＮＰＯ法人「シャイン・オン・キッズ」によると、医療用のファシリティードッグは、１０年に静岡県立こども病院が導入したのが国内では最初とされる。