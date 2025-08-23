立憲民主党と日本維新の会がそれぞれ、自民、公明両党と距離を縮めようとしている。

参院選で新興勢力が台頭し、自党の存在感が埋没しかねないと不安になっているようだ。

だが、政権に接近すれば党勢を回復できる、と安易に考えているなら筋違いも甚だしい。

立民は参院選の総括を議題に両院議員懇談会を開いた。「受け皿としての評価を得られなかった」とする文書を示した執行部に対し、所属議員から「負けたと書くべきだ」などと注文が出て、文書の内容を見直すことになった。

立民内では、与党にどう向き合うか、意見が割れている。

野田代表は先の臨時国会で、企業・団体献金の規制や、所得税減税と現金給付を組み合わせた給付付き税額控除について、石破首相に政策協議を呼びかけた。首相も応じる考えを示した。

野田氏としては、政策協議を主導することで支持を取り戻そうという狙いがあるようだが、党内からは「石破政権を助けるつもりか」といった批判が出ている。

一方、維新内では、看板政策の「副首都構想」を実現するため、自公連立政権に加わろう、という声が出ている。

構想は、首都直下地震などに備え、中央省庁の移転先となる都市を整備するものだ。移転先は明言していないが、実際は維新の拠点の大阪を念頭に置いている。

与党は現在、衆院で過半数に１３人足りず、参院でも３人不足している。立民（衆院１４８人、参院３８人）、維新（衆院３８人、参院１９人）のいずれかが連立に加わるだけで両院で過半数に達する。そうなれば政治は安定しよう。

ただし両党とも連立に参加する場合、政策全体に責任を持つことになり、今までのような財源を度外視した要求はできなくなる。

先の通常国会での立民、維新の振る舞いからは、政権を担う資格があるとは到底思えない。

例えば立民は今年度予算の審議で、高額の医療費を支払うことになった患者の自己負担を抑える制度を巡り、負担上限額を引き上げる政府案を批判し、撤回に追い込んだ。この際、社会保障費の抑制策など代替案は示さなかった。

維新は、今年度予算の成立に協力する見返りとして高校無償化を与党にのませたが、安定した財源は確保できていない。

連立を組むにしても、部分的に協力するにしても、政策の裏付けとなる財源確保策まで責任を負うという覚悟が不可欠だ。