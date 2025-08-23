戦争の過ちを繰り返さないためには、悲劇の記録と記憶を引き継ぐことが重要だ。

ソ連に抑留された日本人の苦難を風化させてはならない。

東京・千鳥ヶ淵の戦没者墓苑で２３日、日本の降伏表明後にソ連に抑留され、亡くなった人々を追悼する集会が開かれる。改めて犠牲者の冥福（めいふく）を祈りたい。

ソ連は１９４５年８月９日に対日参戦し、２３日には独裁者スターリンが満州（現中国東北部）などから日本人５０万人を労働力として移送するよう命じた。

実際には約５７万５０００人が、ソ連と、その支配下にあったモンゴルに連行された。極寒や飢え、重労働で約５万５０００人が死亡したとされる。

非人道的であるばかりでなく、捕虜の扱いを定めた国際規範に反していたのは明らかだ。

抑留先で死亡した肉親が、どのような最期を遂げ、どこに埋葬されたか知りたいというのは、残された家族の自然な思いだろう。

日本政府は、ソ連やモンゴルが作成した抑留者に関する記録を可能な限り入手し、死亡した人の特定を急いでもらいたい。

政府の情報収集や埋葬地調査はロシアを中心とする旧ソ連地域を優先してきた。人数が多く、記録が比較的整っているためだ。

現在、ソ連を継いだロシアはウクライナを侵略し、占領地から住民を自国に強制移送している。ソ連による抑留を彷彿（ほうふつ）させる戦争犯罪だ。このため日本はロシアへの渡航中止勧告を出しており、現地で調査ができなくなっている。

モンゴルには約１万４０００人が連行され、約１７００人が死亡した。天皇、皇后両陛下が今夏に訪問し、慰霊された。

モンゴルでは治安機関が抑留資料を厳重管理していることが、本紙の元記者の調査で明らかになった。厚生労働相ら閣僚が直接、治安機関トップに情報開示を要請するなど、働きかけを強める必要があるのではないか。

旧ソ連とモンゴルにはなお約３万２０００柱の抑留者の遺骨が残されている。政府は２０１６年の「戦没者遺骨収集推進法」に基づき、旧ソ連などに加え、東南アジアや太平洋の島々などでも戦没者の遺骨収集を進めている。

だが、推進法に基づく集中実施期間は２９年度までで、時間は限られる。現地政府に協力を求めて収集体制を拡充し、一人でも多くの遺骨を家族の元に返さねばならない。それは兵士らを召集し、戦地に送った国の責務である。