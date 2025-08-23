松戸競輪開設75周年記念ナイターG3「燦燦（さんさん）ダイヤモンド滝澤正光杯」（優勝賞金600万円）が開幕する。初日は12R特選をメインに一次予選が行われる。特選は深谷知広―郡司浩平―岩本俊介―和田健太郎の4車で結束する南関ラインを中心に、昨年の当大会覇者・清水裕友らで熱戦が繰り広げられる。

南関4車の番手郡司を信頼。地元の岩本、和田健まで付いたことで深谷の積極策が有力。番手で車間を空けて援護から抜け出して白星発進だ。清水に注。

＜1＞和田圭 前回はあまり体調が良くなかった。直前は用事があり自転車に乗らなかった。東で雨谷君へ。

＜2＞岩本俊介 いい意味でいつも通りの手応え。松戸はいい思い出がある。また足せるように。南関3番手。

＜3＞清水裕友 前回は実力不足。練習とケアを半々くらい。（調子良化は）難しいでしょうね…。自力。

＜4＞北津留翼 前回はピリッとせず。その分、練習したので良くなれば。33は得意ではない。単騎で自力。

＜5＞深谷知広 体調は前回と変化ないと思う。松戸は33の中で相性がいい。自力。

＜6＞橋本強 左足首に違和感はあるが練習できているし大丈夫。松戸はコースを突けばチャンスある。＜3＞へ。

＜7＞郡司浩平 中4日で思うような練習もできなかったし、疲れも抜けていない感じ。話して深谷さんへ。

＜8＞雨谷一樹 前回は良くなかった。今回はそれよりはいいと思う。自力、自在。

＜9＞和田健太郎 悪い時は抜けたし、地元に間に合った。地元記念は特別な思いがある。迷わず南関4番手。