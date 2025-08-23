ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８５３ドル高 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間15:22）（日本時間04:22）
ダウ平均 45639.16（+853.66 +1.91%）
ナスダック 21499.57（+399.26 +1.89%）
CME日経平均先物 42965（大証終比：+395 +0.92%）
欧州株式22日終値
英FT100 9321.40（+12.20 +0.13%）
独DAX 24363.09（+69.75 +0.29%）
仏CAC40 7969.69（+31.40 +0.40%）
米国債利回り
2年債 3.686（-0.106）
10年債 4.254（-0.074）
30年債 4.880（-0.038）
期待インフレ率 2.418（+0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.722（-0.035）
英 国 4.693（-0.036）
カナダ 3.434（-0.045）
豪 州 4.313（+0.036）
日 本 1.616（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.80（+0.28 +0.44%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3416.80（+35.20 +1.04%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116830.13（+4409.30 +3.92%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17157673（+647550 +3.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
