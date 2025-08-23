ＮＹ各市場　４時台　ダウ平均は８５３ドル高　ナスダックはプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間15:22）（日本時間04:22）
ダウ平均　　　45639.16（+853.66　+1.91%）
ナスダック　　　21499.57（+399.26　+1.89%）
CME日経平均先物　42965（大証終比：+395　+0.92%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9321.40（+12.20　+0.13%）
独DAX　 24363.09（+69.75　+0.29%）
仏CAC40　 7969.69（+31.40　+0.40%）

米国債利回り
2年債　 　3.686（-0.106）
10年債　 　4.254（-0.074）
30年債　 　4.880（-0.038）
期待インフレ率　 　2.418（+0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.722（-0.035）
英　国　　4.693（-0.036）
カナダ　　3.434（-0.045）
豪　州　　4.313（+0.036）
日　本　　1.616（+0.012）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.80（+0.28　+0.44%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3416.80（+35.20　+1.04%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116830.13（+4409.30　+3.92%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17157673（+647550　+3.88%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ