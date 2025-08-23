ボートレース下関のミッドナイトボートレース6th「公営レーシングプレス杯」は3日目を迎える。注目は11Rだ。

原田がスタートに集中して逃げる。中辻は伸ばして捲りは互角の狙い。清水は鋭く切り込み。出足のいい中里は差しに絞って。

＜1＞原田篤志 足は悪くはないけど平凡で威張れない。上と比べたらどうか。初日ドリームは椎名選手が伸びていた。1走目のカカリの悪さは解消。スタートは地元だし問題ない。

＜2＞中里英夫 前半のピット離れはもう少し期待したんですけどね。伸び特化の人がいるから伸びは何とも言えないけど、出足系統はいいと思う。

＜3＞中辻崇人 展示タイムが悪くなっていたのが不満。もう少しタイムは出ると思ったんですが。足を求めて調整する。

＜4＞松下直也 ピット離れは変わらずいい。前半は舟の向きが甘かった。直線で下がることはないし足は悪くない。

＜5＞清水敦揮 前半は6コースだったのでそういう感じにペラを叩いた。ターン回りを捨てた割には伸びるわけでもなかった。後半は戻してバランスを取って。足自体は普通。

＜6＞小林基樹 よく分からないけど足はレースできるくらいあると思う。