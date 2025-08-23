ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は８４８ドル高　ナスダックはプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間14:33）（日本時間03:33）
ダウ平均　　　45634.37（+848.87　+1.90%）
ナスダック　　　21520.48（+420.17　+1.99%）
CME日経平均先物　42945（大証終比：+375　+0.87%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9321.40（+12.20　+0.13%）
独DAX　 24363.09（+69.75　+0.29%）
仏CAC40　 7969.69（+31.40　+0.40%）

米国債利回り
2年債　 　3.686（-0.106）
10年債　 　4.258（-0.070）
30年債　 　4.883（-0.035）
期待インフレ率　 　2.415（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.722（-0.035）
英　国　　4.693（-0.036）
カナダ　　3.433（-0.046）
豪　州　　4.313（+0.036）
日　本　　1.616（+0.012）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.64（+0.12　+0.19%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3417.10（+35.50　+1.05%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝117041.44（+4620.61　+4.11%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17178172（+678167　+4.07%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ