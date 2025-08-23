ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は８４８ドル高 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間14:33）（日本時間03:33）
ダウ平均 45634.37（+848.87 +1.90%）
ナスダック 21520.48（+420.17 +1.99%）
CME日経平均先物 42945（大証終比：+375 +0.87%）
欧州株式22日終値
英FT100 9321.40（+12.20 +0.13%）
独DAX 24363.09（+69.75 +0.29%）
仏CAC40 7969.69（+31.40 +0.40%）
米国債利回り
2年債 3.686（-0.106）
10年債 4.258（-0.070）
30年債 4.883（-0.035）
期待インフレ率 2.415（+0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.722（-0.035）
英 国 4.693（-0.036）
カナダ 3.433（-0.046）
豪 州 4.313（+0.036）
日 本 1.616（+0.012）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.64（+0.12 +0.19%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3417.10（+35.50 +1.05%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝117041.44（+4620.61 +4.11%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17178172（+678167 +4.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
