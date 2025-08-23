ポンドドル1.3520台、1.3550がやや重いものの、しっかり、ポンド円は198円60銭前後=ＮＹ為替



ポンドドルはパウエル議長の発言を受けて1.3420台から1.3544まで上昇。ドル円に比べると抑えられているもののドル安が広がった。1.3550が重く上値を抑えるものの、1.3500前後がしっかりで高値圏もみ合い。

ポンド円はドル円でのドル安円高がポンドドルでのポンド高ドル安よりも強い分、売りが優勢で199円50銭台を付けていたところから198円33銭まで下げ、直近も198円60銭前後での推移とやや上値が重くなっている。



GBPJPY 198.62 GBPUSD 1.3527

