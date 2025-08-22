最終バスに滑り込むも、周りから『迷惑そうな視線』→ 運転手の【思わぬアナウンス】に「救われた」

仕事が忙しく、帰りが最終バスの時間になってしまうことが続いていたB子さん。体も心も疲れ切っていましたが……そんな時にバスの車内に響いた運転手さんのアナウンスが、B子さんの心に深く響きました。

残業続きの毎日

疲れ切ったB子の心を救う一言をかけてくれた運転手さん。彼の優しい言葉と笑顔は、今もB子さんの心を励ましてくれているそうです。

体験者：30代女性・会社員、回答時期：2025年6月

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。

イベント・集客・運営コンサル、ライター事業のフリーランスとして活動後、事業会社を設立。現在も会社経営者兼ライターとして活動中。事業を起こし、経営に取り組む経験から女性リーダーの悩みに寄り添ったり、恋愛や結婚に悩める多くの女性の相談に乗ってきたため、読者が前向きになれるような記事を届けることがモットー。