X JAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が22日、都内で会見を行い、サウジアラビアの世界遺産「ヘグラ遺跡」で11月20日にコンサートを開催することを発表した。同所での公演は日本人初。当日は自身の誕生日でもあり「とても光栄です」と喜んだ。

世界的なミュージシャンが出演する特別イベント「Ancient Kingdoms Festival」の一環。これまでの音楽活動が評価され、同国から直々にオファーを受けた。昨年8月にはサウジアラビアのファイサル・ビン・バンダル王子から招待を受け、同国で開催されたeスポーツW杯を訪問。「ファイサル王子は気さくな方で、日本の文化が大好き。一緒に食事もさせていただいて“また機会があれば”というお話をした。それも今回の公演につながったんじゃないかな」と同国との縁を強調した。

ヘグラでのイベントにはこれまでイタリアのテノール歌手、アンドレア・ボチェッリら世界的巨匠が出演。YOSHIKIは「正確ではないですが、僕が5人目くらい」とその舞台の希少性を語る。世界遺産でのパフォーマンスは1994年に奈良市・東大寺で実施された音楽イベント以来、31年ぶりとなる。公演内容については「ピアノは弾きますし、ここでドラムをやったらどうなるのかなとアイデアも出ている」と構想を練っている段階。同国では日本のアニメが人気であることに触れ「曲もそこを考慮したい。『Red Swan』は一つの候補」と人気アニメ「進撃の巨人」の主題歌を披露するプランも明かした。

昨年10月に受けた3回目の首の手術以降、初の海外公演になる。手術の影響で左手の親指と人さし指は「しびれっぱなし」で、現在もリハビリを続けている。それでもこの日は壇上に設置されたピアノでX JAPANの「ENDLESS RAIN」を生演奏。「つらいと思うとつらいけど、痛みは無視」と気丈に話した。

体の状態を考慮し「コンサートは来年からの方がいいだろう」とも考えていたが「日本とサウジの今後の交流にもつながる」と説明を受け出演を決意。今年は日本とサウジアラビアの国交樹立70周年の節目。「全力でこのコンサートに挑もうと思っています」と力強く語った。 （塩野 遥寿）

≪英で米で“歴史的”公演≫

YOSHIKIは23年に日米英でクラシカルツアーを開催。英音楽の殿堂「ロイヤル・アルバート・ホール」（ロンドン）、米アカデミー賞授賞式会場「ドルビーシアター」（ロサンゼルス）、米クラシックの殿堂「カーネギーホル」（ニューヨーク）といった歴史的会場を回った。X JAPANとしては17年に英ロックの聖地「ウェンブリー・アリーナ」（ロンドン）のステージに立っており、アジア人として初めて同国の2大殿堂を制覇した。

◇ヘグラ遺跡 サウジアラビア北西部にある紀元前1世紀から1世紀にかけてナバテア人が築いた古代都市。岩の壁面に装飾を施した岩窟墓など100以上が発掘されており、2008年、同国初の世界遺産に認定された。同国は19年9月まで原則、観光での入国はできなかった。現在、観光地として世界的な注目が集まっており、拠点都市のアルウラには高級ホテルも多い。首都リヤドからアルウラまでは空路で約1時間45分。現地は日中50度近くになるため、安全対策として観光には事前予約が必要。