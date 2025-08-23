ÃÉºêÎµ¹¦Èï¹ð¤ËÈ³¶âÌó47Ëü±ß¤ÎÍºáÈ½·è¡¡¹ë½£¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¸Î°Õ¤ËÈ¿Â§¹Ô°Ù¡¢ÅÒÇî¤ÇÉÔÀµÍø±×
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç¸Î°Õ¤ËÈ¿Â§¹Ô°Ù¤ò¤·¤ÆÅÒÇî¤ÇÉÔÀµ¤ËÍø±×¤òÆÀ¤ë¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃÉºêÎµ¹¦Èï¹ð¡Ê25¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï22Æü¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸øÀµ¤µ¤òÂ»¤Í¤¿¡×¤È¤·¤ÆÈ³¶â5000¹ë¥É¥ë¡ÊÌó47Ëü±ß¡Ë¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³¤³°¥×¥í¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ò½ä¤ëÉÔÀµ¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÃÉºêÈï¹ð¤È¶¦ËÅ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÆ±¤¸ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Í§¿Í¤Î³ØÀ¸¡¢Ê¿»³Í¦ÂÀÈï¹ð¡Ê27¡Ë¤Ë¤âÈ³¶â5000¹ë¥É¥ë¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£