＜嫁よ、何も手伝わないの！？＞気が利かない嫁を見て「あんな子でいいの？」→ 息子の『答え』にハッ

筆者の知り合いでキャリアウーマンだったA子さんの長男の嫁は、おっとりして控えめの性格。しかし優しく見守っているうちに、単に「気が利かない」だけでは？ と思い始めたそうです。そこで息子に聞いてみると……？

おっとり控えめ、それとも……？

思えばM美さんは息子の言う通り、私や他の人の話も一生懸命耳を傾け、相槌を打ちながら聞いてくれる人でした。なにより夫である息子が彼女を不満に思っていないのなら、何も問題はないのです。

反省した私は、きちんと距離をとって息子夫婦と付き合うようにしています。

【体験者：70代・主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

