8月20日に神戸市中心部のマンションで住人の女性（24）が殺害された事件は、22日に東京都内で谷本将志容疑者（35）が逮捕され、急展開を迎えました。 兵庫県警は23日（土）午前1時から、容疑者逮捕についての記者会見を行いました。谷本容疑者はナイフで女性を刺した行為は認めているものの、殺意を否認しているということです。 また、谷本容疑者は犯行直後に、新神戸駅で新幹線に乗り、東京方面へ向かったとみられています。

「殺意を持っていたかはわからないが、ナイフで腹部のあたりを1回か2回くらい刺したことに間違いない」容疑を一部否認

殺人の疑いで逮捕されたのは、東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（35）です

谷本容疑者は8月20日午後7時22分ごろ、神戸市中央区磯辺通のマンションのエレベーター内で、このマンションに住む会社員の女性（24）に対し、殺意を持って胸などをナイフで数回刺し、殺害した疑いが持たれています。

谷本容疑者は「殺意を持っていたかはわかりませんが、ナイフで腹部のあたりを1回か2回くらい刺したことに間違いありません」と、容疑を一部否認しています。

犯行直後に新神戸駅で新幹線に乗り東京へ向かったか… 奥多摩町で22日夕方に確保 少し抵抗する様子も

23日午前1時から行われた記者会見での、兵庫県警の発表によると、谷本容疑者は犯行直後に現場からJR新神戸駅に向かい、午後8時台に新幹線に乗り込み、東京方面に向かったとみられています。

県警は、捜査線上に浮上した谷本容疑者を全国に指名手配。防犯カメラ映像の追跡の結果、容疑者が22日にJR青梅線の奥多摩駅（東京都奥多摩町）で下車したことが確認されたということです。

そして22日午後4時ごろに、警視庁の捜査員が奥多摩町内の路上で容疑者を見つけ、身柄を確保したということです。

確保された際、谷本容疑者は少し抵抗するような様子だったといいます。

事件発生から逮捕に至る経緯は、次の通りでした。

20日午後7時22分、神戸市中央区磯辺通2丁目のマンションで、エレベーター内を映すモニターを1階で見ていた住人から、「（上層階に向かう）エレベーター内で、男が女性を羽交い絞めにしている。男は刃物を持っているように見えた」「女性の悲鳴が聞こえた」という内容の110番通報がありました。

警察官が駆けつけたところ、このマンションに住む会社員の女性（24）が、自室のある6階のエレベーター前で、血を流して倒れているのが見つかりました。女性は病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。

女性は、神戸市内の大手保険会社の事業所に勤務し、事件が起きた当日は午後6時半ごろに退社。業務の関連で郵便局に立ち寄ったあと、スーパーマーケットで買い物をし、マンションに帰ってきた際に谷本容疑者に襲われたとみられます。

被害女性の後をつけ、オートロックの扉が閉まる前にマンションに侵入… エレベーター内で女性を刺したか

谷本容疑者は、歩道を歩く被害女性の後をつけながら、女性がオートロックの扉を開けてマンション1階に入った際に、扉が閉まる前に自らも侵入したとみられています。

エレベーター内で血痕が見つかった点や、通報者の目撃情報から、谷本容疑者はエレベーター内で女性を刺したとみられ、その後、侵入した際と同じ扉から外に出る姿が、防犯カメラに映っていたということです。

事件発生後の捜査で、現場マンションから北側に約50m離れた駐車場で血の付いたナイフが見つかっていて、これが犯行に使われた凶器とみられています。

容疑者と被害女性の関係性は、まだ判然とせず

一方で、谷本容疑者と被害女性との間に面識があったか否かなど、2人の関係性はまだはっきりと分かっていません。動機の解明が、今後の捜査のポイントになりそうです。