ウエスト・ハムvsチェルシー スタメン発表
[8.22 プレミアリーグ第2節](ロンドン スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 5 ナイフ・アゲルド
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 12 E. Diouf
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 29 アーロン・ワン・ビサカ
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 30 オリバー・スカールズ
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 32 フレディー ポッツ
MF 39 アンディ・アービング
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 50 カラム マーシャル
監督
グレアム・ポッター
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 20 ジョアン・ペドロ
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 Estêvão
FW 9 リアム・デラップ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
GK 44 ガブリエル・スロニナ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 24 リース・ジェームズ
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 14 ダリオ・エスーゴ
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
監督
エンツォ・マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります