バイエルンvsライプツィヒ スタメン発表
[8.22 ブンデスリーガ第1節](アリアンツ・アレーナ)
※27:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 サシャ・ブイ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 36 ウィズダム・マイク
FW 41 ジョナ・クシ・アサレ
監督
ビンセント・コンパニ
[ライプツィヒ]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 4 ビリ・オルバン
DF 17 リドル・バク
DF 22 ダビド・ラウム
DF 23 カステッロ・ルケバ
MF 10 シャビ・シモンズ
MF 13 ニコラス・ザイボルト
MF 24 ザベル・シュラーガー
FW 9 ヨハン・バカヨコ
FW 11 ロイス・オペンダ
FW 49 ヤン・ディオマンデ
控え
GK 26 マールテン・バンデボールト
DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 19 コスタ・ネデリコビッチ
MF 6 E. Banzuzi
MF 7 アントニオ・ヌサ
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 20 アサン・ウエドラオゴ
FW 40 Rômulo
監督
オレ・ベルナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります