[8.22 ブンデスリーガ第1節](アリアンツ・アレーナ)

※27:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 23 サシャ・ブイ

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 36 ウィズダム・マイク

FW 41 ジョナ・クシ・アサレ

監督

ビンセント・コンパニ

[ライプツィヒ]

先発

GK 1 ペーテル・グラーチ

DF 4 ビリ・オルバン

DF 17 リドル・バク

DF 22 ダビド・ラウム

DF 23 カステッロ・ルケバ

MF 10 シャビ・シモンズ

MF 13 ニコラス・ザイボルト

MF 24 ザベル・シュラーガー

FW 9 ヨハン・バカヨコ

FW 11 ロイス・オペンダ

FW 49 ヤン・ディオマンデ

控え

GK 26 マールテン・バンデボールト

DF 2 ルチャレル・ヘールトライダ

DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ

DF 19 コスタ・ネデリコビッチ

MF 6 E. Banzuzi

MF 7 アントニオ・ヌサ

MF 14 クリストフ・バウムガルトナー

MF 20 アサン・ウエドラオゴ

FW 40 Rômulo

監督

オレ・ベルナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります