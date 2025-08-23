◇米女子ゴルフツアー CPKC女子オープン第1日（2025年8月21日 カナダ・ミシサガGC（パー71））

第1ラウンドが21日に行われ、前週のポートランド・クラシックでツアー初優勝を飾った岩井明愛（23＝Honda）が7バーディー、ボギーなしの64をマークし単独首位に立った。2位に2打差をつけて2週連続優勝に向けて好発進した。

出場選手最多の7バーディーを奪った岩井明は「ショットも良かったし、パットもいい感じ。集中できていた」と胸を張った。最初の11番で8メートルをねじ込むと、後半はショットで築いた好機を次々にものにした。10番でも8メートルを沈めて上がり3ホール連続で伸ばした。

ツアー初優勝を飾った17日は家族で乾杯してお祝い。翌日の移動は航空会社ストの影響を受け、遅延も重なり2日がかりでカナダに到着した。それでもコースで選手や観客に祝福されて「自分のことを知ってくれる海外の人が増えてうれしい」と喜びをかみ締めた。

試合が始まると「優勝した瞬間に過去の成績になる。マインドチェンジして戦わないと」と切り替えて、2週連続優勝に向けて絶好のスタート。「今週も攻めるプレーができればいい」という言葉に自信がにじんだ。