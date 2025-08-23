白より黒より断然“この色”！【GU】大人の高見え♡「ベージュスカート」

大人のベーシックカラーとしてこの夏も注目を集める「ベージュ」。上品さとやわらかさを兼ね備え、コーデをぐっと高見えさせてくれそうなカラーです。今回は【GU（ジーユー）】から登場した、大人の女性にぴったりの「ベージュスカート」をピックアップ。きれいめにもカジュアルにも穿きやすい優秀デザインのスカートで、着こなしの格上げを狙ってみて。

この秋も注目！ プレッピーなプリーツスカート

【GU】「ラッププリーツミディスカート」\2,990（税込）

ここ数年トレンドのプレッピーテイストのスタイルは、秋も引き続き人気を集めそうな予感。代表的なアイテムであるプリーツの巻きスカートはチェック柄も定番ですが、大人コーデに合わせるならベージュがおすすめ！ 制服っぽさが緩和され、いかにもな雰囲気になりすぎずに上品な印象で取り入れられるはず。

トレンドのブラウンと合わせて統一感を演出

ベージュと同じく注目カラーのブラウンをトップスに選んで、トレンド感たっぷりのコーデに。ブラウンとベージュは同系色で好相性。コンパクトなノースリーブと合わせても、ブラウン × ベージュの濃淡と、裾に向かって広がるシルエットで、スタイルアップが狙えそう。スクールテイストのバッグやローファーを合わせて、大人のプレッピーコーデの完成です。

グレージュのスカートでクールさと柔らかさを両立

【GU】「ナローロングスカート」\2,990（税込）

ひとくちにベージュといっても、その種類はさまざま。こちらはグレーの落ち着きとベージュの温かみを併せ持ったカラー。公式サイトによると「ややタイトな縦長シルエット」とのことで、カラーとシルエットの絶妙なバランスによって、知的で洗練された雰囲気が演出できそうです。きれいめデザインなのに、ポケット付きなのも嬉しい！

黒で引き締めるセットアップコーデ

スカートと同色のジレを合わせた、セットアップコーデ。淡いカラーを上下で揃えると、全体がぼやけてしまうのが気になりそうですが、細身のシルエットと、インナーや小物に黒を差すことですっきりと見せています。抜け感のあるスタイリングが叶いそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N