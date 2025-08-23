¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡ÖÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¥í¥·¥¢³°Áê¡¡Áá´ü³«ºÅ¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÈ¯¸À·«¤êÊÖ¤¹
¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNBC¥Æ¥ì¥Ó¤¬22Æü¤ËÊó¤¸¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎµÄÂê¤¬À°¤¨¤Ð¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È²ñ¤¦ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢µÄÂê¤ÏÁ´¤¯À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖºÇÂç¸Â¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤À¡×¡Ö»öÁ°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÁá´ü³«ºÅ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¡¼¥ó¤ò¶¯¤á¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤é¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎÃæ¤ÇNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Ø¤ÎÈó²ÃÌÁ¤äÎÎÅÚÌäÂê¤Ê¤É¤ÎµÄÂê¤ò¼¨¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬¤¹¤Ù¤ÆµñÈÝ¤·¤¿¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ØÆ³¼Ô¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£