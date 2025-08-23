　23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比290円高の4万2860円と急伸。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては226.71円高。出来高は1万790枚となっている。

　TOPIX先物期近は3102.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.63ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42860　　　　　+290　　　 10790
日経225mini 　　　　　　 42865　　　　　+290　　　191204
TOPIX先物 　　　　　　　3102.5　　　　　　+3　　　 13263
JPX日経400先物　　　　　 27895　　　　　 +55　　　　 772
グロース指数先物　　　　　 788　　　　　　+9　　　　 625
東証REIT指数先物　　　　1911.5　　　　　-5.5　　　　　 3

