日経225先物：23日2時＝290円高、4万2860円
23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比290円高の4万2860円と急伸。日経平均株価の現物終値4万2633.29円に対しては226.71円高。出来高は1万790枚となっている。
TOPIX先物期近は3102.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は1.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42860 +290 10790
日経225mini 42865 +290 191204
TOPIX先物 3102.5 +3 13263
JPX日経400先物 27895 +55 772
グロース指数先物 788 +9 625
東証REIT指数先物 1911.5 -5.5 3
