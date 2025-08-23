◇ナ・リーグ ドジャース9―5ロッキーズ（2025年8月21日 デンバー）

ドジャースの大谷は21日（日本時間22日）のロッキーズ戦を予定通り休養を目的に欠場した。試合は9―5で勝ち、ナ・リーグ西地区の2位パドレスと1ゲーム差のまま。22日（同23日）から敵地サンディエゴで首位攻防3連戦を迎える。

大谷は試合開始直後にベンチに登場。デーブ・ロバーツ監督は「翔平には“ゆっくり寝て、遅れて来なさい”と伝えた。彼は睡眠をとても大事にしているから」と異例の「遅刻指令」を出したことを明かし、「問題ない。明日は出場する」と明言した。前夜に打球が直撃した右太腿には青紫色のあざが残っていても、足を引きずることはなかった。

ロバーツ監督は昨秋のパ軍との地区シリーズを「ストリートファイト」と表現。今季も6月の7試合で11死球が飛び交い「勝たなければならない。彼らは全力でぶつかってくるだろうから、我々も準備して挑む」と闘志をむき出しにした。初戦は17日の対戦で攻略したダルビッシュとの再戦。大谷は口笛を吹きながら帰路に就き、レギュラーシーズンでは今季最後の直接対決へ自然体だった。（奥田秀樹通信員）

▼ドジャース・カーショー（5回2/3を6安打3失点で8勝目。ブルージェイズ・シャーザーに並ぶ現役2位の通算220勝目）打線は多くの得点を挙げてくれて最高だったし、守備でも素晴らしいプレーがあった。