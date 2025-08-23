【1/72 ロッキード マーチン F-35C ライトニングII】 8月23日ごろ 発売 価格：4,400円

タミヤは、プラモデル「1/72 ロッキード マーチン F-35C ライトニングII」を8月23日ごろに発売する。価格は4,400円。

本商品は第5世代ジェット戦闘機、F-35 ライトニングの艦上機型、F-35Cを1/72スケールでプラモデル化したもの。全長218mm、全幅182mmでステルス性を備えた機体形状が再現されている。機体表面のRAMパネルは繊細な凸モールドで表現。主翼は展開状態・折りたたみ状態を選んで組立ができる。

太く堅牢な前脚柱と主脚柱は複雑な形状が再現され、キャノピーは開閉選択式となっている。

付属品はAIM-9X空対空ミサイルを2発セット、パイロット人形1体。また、2024年11月、横須賀基地に配備された空母ジョージ・ワシントン搭載機を含む6種類のマーキングが付いてくる。

(C)TAMIYA,INC.ALL RIGHTS RESERVED.

※発売日は流通により前後する場合があります。