¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡×¤è¤ê¥¬¥ó¥×¥é¡ÖMGSD ¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖMGSD ¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¡×¤ò8·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,290±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖMASTER GRADE SD¡ÊMGSD¡Ë¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÆâÉô¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥Ðー¥Ñー¥Ä¤äÊ£¿ô¤ÎÀ®·Á¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¹âÌ©ÅÙ¤ÊÂ¤·Á¤ò¼Â¸½¡£¥«¥á¥é¥¢¥¤¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤È¥·¥ë¥Ðー¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤ÊÂ¿ÁØ¹½Â¤¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¿È¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ÏÅ¸³«¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¥·¥§¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñー¥á¥Ã¥È¥¹¥³¥¢¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÀÄ¤¤¥·¥§¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥¢ー¥Þー¤Ï¾åÊý¤Ø²ÄÆ°¤·¡¢Â¿½Å´ØÀá¤òÍ¤¹¤ëµÓÉô¤Î²ÄÆ°°è¤ò³ÎÊÝ¡£³°Áõ¤Î¥¹¥é¥¤¥É²ÄÆ°¤òÈ¼¤¦Î©É¨¤ÎÆ°¤¤â¼«Á³¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¹½Â¤¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿Éð´ï¤ÎÊÝ»ýÎÏ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥ó¥Ó¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥·ー¥ë¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢Ê¬Î¥¤·¤ÆÁ´¿È¤ËÁõÈ÷¤·¤¿¥Ó¥Ã¥È¥ª¥ó¥Õ¥©ー¥à¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¥¦¥§¥Ý¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥Ã¥È¥¹¥Æ¥¤¥ôÅ¸³«¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦¥Óー¥à¥é¥¤¥Õ¥ë¡ß1
¡¦¥Óー¥à¥µー¥Ù¥ë¡ß2
¡¦¥·ー¥ë¥É¡ß1
¡¦¥Ñー¥á¥Ã¥È¥¹¥³¥¢¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹ºÆ¸½¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë¡ß1
(C)SOTSU¡¦SUNRISE¡¦MBS
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£