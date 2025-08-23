【イレイナ ～雨上がりの空～】 2026年8月 発売予定 価格：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

エレガントより、2026年8月に発売予定の1/7スケールフィギュア「イレイナ ～雨上がりの空～」。こちらは、小説や漫画、アニメなどマルチに展開されている「魔女の旅々」より、主人公の「イレイナ」を立体化したものだ。

今回は、原作小説第20巻の表紙に描かれていた姿を再現している。基本的には元のイラストの雰囲気をそっくりそのままに仕上げられているが、台座部分などフィギュアならではのアレンジが加えられているところも魅力だ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約290mmだ

「雨上がりの空」とタイトルに付いている通り、雨が止んだ瞬間を切り取ったようなシーンを表現している。傘の内側部分は宇宙を模したようなデザインで、あちらこちらに星が散りばめられており、かなりファンタジックだ。

そこに銀色の長いイレイナの髪が映える。ちょうど振り向いた瞬間なのか、この髪にもやや動きが付けられている。それに加えて、頭のてっぺんからアホ毛が飛び出しているところもキュートだ。青く澄んだ大きな瞳や、大きく口を開けて微笑んでいるような表情も素晴らしい。

大きな傘の内側には星空が描かれている

キュートな表情に目が奪われる!?

傘を持っている分、銀髪が映える

イレイナが身につけている衣装は落ち着いた色合いの普段着に近いが、その上からファンタジーに出てくるようなローブを羽織っている。今回は空中に浮かんでいる姿を再現しているのだが、それに合わせてこのローブ部分もふんわりと舞い上がっているかのようだ。

ローブに付けられた装飾品もバッチリ再現

両手で傘を握り締めている

ローブ部分はふんわりと浮かび上がっている

栗色のスカートの下は白いタイツを履いており、このタイツも細かいシワも含めて再現されていて、かなりリアルだ。台座部分もかなりユニークな作りで、大空から雲が伸びているような形になっている。そこに、赤と紫の傘が散りばめられているところも面白い。

スカートやタイツのシワなど、細かい造形も手抜かりなく作られている

靴のデザインもファンタジックだ

台座もフィギュアの世界観にマッチしている

こちらの「魔女の旅々 イレイナ ～雨上がりの空～」は、あみあみ秋葉原ラジオ会館店で8月14日まで展示されていたデコマスだ。実際に手に入れられるのは約1年後とまだまだ先だが、どうしても欲しいという人は忘れる前に予約を済ませておこう！

【フォトギャラリー】

(C)白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会