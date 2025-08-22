Minimalの栗スイーツ♡笠間和栗を使った贅沢モンブラン風ガトーショコラ

秋のスイーツシーズンにぴったりの新作が登場しました。日本発のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal」から、茨城県笠間の和栗を贅沢に使用した「和栗モンブランの生ガトーショコラ」が期間限定で発売されます。しっとり濃厚なチョコレートケーキに、香り高い栗のペーストを重ねた一品は、見た目も華やかで特別感たっぷり。自分へのご褒美や大切な人とのティータイムにおすすめです。

笠間の和栗が香る贅沢仕立て



茨城県笠間市は栗の名産地として知られ、なかでも小田喜商店の和栗は豊かな甘みと香りが魅力です。

今回の生ガトーショコラでは、その和栗を渋皮煮やペーストとして使用し、チョコレートと重ね合わせることで素材本来の個性を存分に堪能できます。

栗そのものの味わいを大切にした、シンプルかつ贅沢な仕立てがポイントです。

2種のチョコレートが栗の甘さを引き立てる



MinimalならではのBean to Bar製法で生み出される2種のチョコレートが、栗の風味を繊細に引き立てます。ガーナ産カカオ豆を使った「CLASSIC」はスパイス感のある甘みが特徴。

さらにマダガスカル産のチョコレートクリームを組み合わせることで、ほのかな酸味が加わり、重くなりがちな栗スイーツに軽やかさを与えています。

販売情報



和栗モンブランの生ガトーショコラ



価格：3,990円(税込)

【発売日】オンラインストア：2025年8月26日/代々木上原店：2025年9月1日

【販売期間】2025年10月末頃まで（予定）※無くなり次第終了

【取扱店】Minimalオンラインストア/Minimal The Baking 代々木上原

秋のご褒美にぴったりの贅沢スイーツ♡



和栗とチョコレートが織りなす華やかな味わいは、ひと口ごとに秋の訪れを感じさせてくれます。シンプルながら丁寧に仕立てられたこのガトーショコラは、日常を特別なひとときへと変えてくれる存在です。

期間限定の贅沢スイーツで、心も満たされる幸せな秋をお過ごしくださいね。お取り寄せや手土産にもおすすめですよ♪ぜひこの機会にチェック！