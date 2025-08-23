プラダ ビューティから新登場！遊び心があふれるバナナバーム♡

プラダ ビューティから2025年秋、遊び心と洗練性を兼ね備えた新作リップ「リップ バーム フロスティング ケア」が登場します。プラダの2011年春夏コレクションのアイコニックなプリントに着想を得た“バナナバーム*”。鮮やかな黄色の見た目ながら、ひと塗りで上品なゴールドラメとピンクラメが輝き、華やかで温かみのある唇を演出します。

鮮やかな黄色と煌めきが叶える洗練リップ

「バナナバーム*」は鮮やかな黄色の見た目が印象的ですが、唇にのせると繊細なゴールドとピンクラメがきらめき、自然な血色感と温かみを与えてくれます。

テクスチャーはとろけるように柔らかく、なめらかな塗り心地が魅力。さらに、頬にも使用できるマルチユース仕様で、統一感のあるプラダらしい洗練ルックを演出できます。

TWICE JIHYOがミューズ♡milktouch新作マスカラで理想のまつ毛に

こだわりの香りと心地よいケア効果

今回の「バナナバーム*」には、プラダを象徴するイリスの香りに加え、ほんのり甘いバナナの香りをプラス。ファッションプリントからのインスピレーションを香りに落とし込んでいます。

また、ビフィズス菌エキス1とホホバオイル2を配合し、使うたびに唇を潤し、乾燥や荒れを防ぐケア効果も魅力。長時間*3心地よさが続く処方です。

*「リップ バーム フロスティング ケア」のこと。食品ではありません。

*1 ビフィズス菌培養溶解質 (整肌成分)

*2 ホホバ脂 (エモリエント成分)

*3 プラダ ビューティ調べ。個人差があります。

環境配慮とプラダらしいデザイン性

リフィル可能なパッケージは、フルパッケージと比べて約76％の資材削減を実現。

サステナブルでありながらも、プラダらしいトライアングルモチーフとナイロン素材を思わせるエンボス加工が施され、手にするだけで気分が高まるデザインに仕上がっています。

価格はフルパッケージが5,900円前後、リフィルが4,200円前後で登場予定です。

プラダ ビューティで叶える新しい唇体験

プラダ ビューティの「リップ バーム フロスティング ケア」は、アイコニックなプリントを再解釈しながら、遊び心とエレガンスを併せ持つ特別な一本。

唇だけでなく頬にも使えるマルチな仕様と、サステナブルなデザインも魅力です。ファッションとビューティが溶け合うような体験を、あなたもぜひこの秋取り入れてみてくださいね♪