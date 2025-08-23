【今日の献立】2025年8月23日(土)「塩サバのラビゴットソース」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「塩サバのラビゴットソース」 「バジル粉ふき芋」 「カブとキャベツのミルクスープ」 の全3品。
定番の塩サバをひと工夫し、おしゃれに演出。パンやワインにも合う献立です。
【主菜】塩サバのラビゴットソース
ラビゴットは「元気を出させる」が語源。酸味がきいたドレッシングのようなソースで青魚に合います。
調理時間：20分+冷やす時間
カロリー：314Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
＜ラビゴットソース＞
トマト 1/2個
キュウリ 1/2本 玉ネギ 1/4個
パセリ (みじん切り)少々
レモン汁 大さじ1/2
サラダ油 大さじ1
酢 大さじ1
塩 小さじ1/2
コショウ 少々
トマトはヘタをくり抜き、5mmの角切りにする。キュウリは端を切り落とし、粗みじん切りにする。玉ネギは粗みじん切りにし、分量外の塩少々をまぶす。しんなりしたら水で洗い、布巾に包んで絞り、水気をきる。
玉ネギは塩でしんなりさせてから洗うことで、辛味を抑えることができます。
2. (1)にトマト、キュウリ、玉ネギ、パセリを入れ、混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす。
冷やす時間は調理時間に含まれません。
3. グリルの焼き網に分量外のサラダ油をぬり、塩サバを焼く。塩サバが大きい場合は半分に切る。 器に盛り、(2)をかける。
オーブントースターで焼く場合、天板にオーブンシートをしき、塩サバを並べて15分程度加熱します。
【副菜】バジル粉ふき芋
付け合わせの定番粉ふき芋に、ハーブ系スパイスをまぶすだけで一品料理にランクアップ。
調理時間：20分
カロリー：82Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
塩 少々
バジル (ドライ)小さじ1
ガーリックパウダー 小さじ1/4
塩コショウ 少々
竹串がスッと通るくらいまでゆでましょう。途中水が足らなくなったら追加してください。
2. (1)の鍋の蓋を少しずらし、残った湯を捨てる。鍋を中火にかけ、鍋をゆすったり、ヘラでジャガイモが崩れないよう混ぜながら粉をふかせる。
3. (2)にバジルとガーリックパウダー、塩コショウを加え、全体にからめて、器に盛る。
【スープ・汁】カブとキャベツのミルクスープ
カブと牛乳は、胃に優しい組み合わせ。軽くトロミがついた温かいスープは食べた後の満足感があります。
調理時間：20分
カロリー：133Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
キャベツ 1枚
塩 少々
顆粒スープの素 小さじ1
水 100ml
牛乳 200ml
バター 10g
塩コショウ 少々
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1~2
水 大さじ1
パセリ (みじん切り)少々
野菜の水分が出ますが、焦げそうで心配な場合は、分量外のお湯大さじ2を入れましょう。
2. (1)に顆粒スープの素と分量の水を加え、沸騰したら火を弱める。牛乳、バターを入れ、バターが溶けて牛乳が温まったら、塩コショウで味を調える。
3. (2)に＜水溶き片栗＞を入れ、トロミがついたら器に注ぎ、パセリを振る。
