きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は大幅高。前日比は、ダウ工業株３０種平均が９００．７７ドル高の４万５６８６．２７ドル、ナスダック総合指数が４２６．５８高の２万１５２６．８９。



注目されたジャクソンホール会議でのパウエル議長の基調講演では、雇用氏欧の下振れリスクの高まりに言及。政策スタンス変更（利下げ再開）の必要性を示唆する内容となった。この結果を受けて株高が一気に進み、ダウ平均は一時900ドルを超える上昇となった。ナスダックなどもしっかり。



このところ売られる展開が目立っていたマグニフィセント７が全般的に上昇。テスラ＜TSLA＞が５％を超える上昇、メタ＜META＞、AMD＜AMD＞、アマゾン＜AMZN＞、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞なども２％を超える上昇となっている。



ダウ平均は３０種中、２５銘柄が上昇。アメックス＜AXP＞、キャタピラー、ホームデポ＜HD＞、ナイキ＜NKE＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞、ゴールドマンサックス＜GS＞などが３％を超える上昇となった。ダウ平均の上昇寄与度トップはゴールドマンサックス＜GS＞ 。



その他個別銘柄では金融機関が目標株価を引き上げたウラン探鉱カメコ＜CCJ＞が上昇。決算での今後の見通しが慎重であった財務・税務ソフトウェアのインテュイット＜INTU＞がマイナス圏などの動き。



カメコ＜CCJ＞ 74.58（+3.15 +4.41%）

インテュイット＜INTU＞ 661.98（-35.78 -5.13%）

アマゾン＜AMZN＞ 227.72（+5.77 +2.60%）

アルファベットC＜GOOG＞ 205.36（+4.74 +2.36%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 204.53（+4.78 +2.39%）

テスラ＜TSLA＞ 336.39（+16.28 +5.08%）

メタ＜META＞ 756.33（+17.23 +2.33%）

AMD＜AMD＞ 167.80（+4.09 +2.50%）

ホームデポ＜HD＞ 413.29（+15.59 +3.92%）

ナイキ＜NKE＞ 78.48（+2.30 +3.02%）

シャーウィン＜SHW＞ 377.82（+13.96 +3.84%）

ゴールドマン＜GS＞ 742.28（+26.33 +3.68%）

キャタピラー＜CAT＞ 434.21（+16.32 +3.90%）

アメックス＜AXP＞ 320.67（+12.50 +4.05%）



