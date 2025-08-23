シルエット・機能性・妥協なし！【ユニクロパンツ】参考にしたい「着回しコーデ」

ラフに穿けて着心地は快適、それでいて見た目はすっきりスマート。そんなパンツがあれば、デイリーに頼れる存在になりそうです。今回は、美シルエットで機能性も優秀な【ユニクロ】のパンツに注目。@mhi_7746さんの着こなしとともにご紹介します。オシャレに着回すヒントが詰まっているので、ぜひ参考にしてみて。

快適さと洗練されたデザインを両立

【ユニクロ】「ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ」\2,990（税込）

暑さが残る時期にぴったりなエアリズム素材を採用。洗練されたシルエットが魅力のパンツです。吸汗速乾性とストレッチ性に優れており、快適な着心地をキープできそう。ウエストゴムとドロスト仕様で楽に穿けるのも嬉しいポイント。色合わせのしやすいベーシックな全5色展開で、デイリーに活躍すること期待大です。

暑い夏も快適に過ごせそうな上品スタイル

きれいめなトップスと合わせてブラックでまとめれば、シックな大人スタイルに。パンツのテーパードシルエットがトップスの存在感を引き立てつつ、やわらかそうな素材感が抜け感のあるムードをつくります。@mhi_7746さんも「シルエットも機能性も妥協なし」と高評価しており、暑い夏のお出かけにぴったり。ベタつきにくくクリーンな雰囲気もキープできそう。

自然に映える大人の抜け感カジュアル

シャツを羽織った大人カジュアルも、このパンツを合わせればグッとこなれた雰囲気に。パンツのすっきりとしたラインは、ゆるく着たトップスと絶妙なバランス。気負わず真似できるコーデなので、休日のおでかけスタイルにもおすすめです。

小物使いでこなれ感のあるスタイルに

Tシャツとパンツのシンプルなワンツーコーデも、上品なテーパードシルエットで洗練された雰囲気に。スポーティに偏りすぎないよう、女性らしい小物を取り入れれば、こなれ感のあるミックスコーデも楽しめます。@mhi_7746さんは「朝から夜までずっと快適」と穿き心地を高評価しており、お出かけはもちろん、旅行先でも頼れる一着になりそう。楽ちんでもオシャレを諦めたくないときは、ぜひ参考にしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@mhi_7746様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

