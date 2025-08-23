TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À­¤¬¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢35ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤µ¤­¤Û¤É¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¿ÈÊÁ¤¬°Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î½÷À­¡Ê24¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

»à°ø¤Ï¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼º·ì»à¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¤­¤Î¤¦¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÃ«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¡£¤½¤Î¸å¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤­¤Û¤É¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ÏÁÜººËÜÉô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÈï³²¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ÎÍ­Ìµ¤äÅìµþ¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£