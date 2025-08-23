¡ÚÂ®Êó¡ÛÃ«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤ËÅþÃå¡¡¤¤Î¤¦¡Ê22Æü¡ËÅÔÆâ¤Ç¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¡¦»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡¿À¸Í¤Ë°ÜÁ÷¡¡¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½÷À¡Ê24¡Ë»É»¦
¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢35ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤µ¤¤Û¤É¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¿ÈÊÁ¤¬°Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ïº£·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î½÷À¡Ê24¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»à°ø¤Ï¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¼º·ì»à¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÃ«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¡£¤½¤Î¸å¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¤Û¤É¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ÏÁÜººËÜÉô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÈï³²¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ÎÍÌµ¤äÅìµþ¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£