ツーハッチ人気「ノンワイヤー」Leeneブラに待望の新色追加！

WaterAirが手がけるインナーブランド「ツーハッチ」から、大人気のLeeneセレニティノンワイヤーブラに新色が仲間入りしました。自胸を活かしたナチュラルな谷間メイクを叶えつつ、ワイヤーの締め付けからも解放される優秀ブラ♡上品な「ダスティピンク」と「ラベンダーグレー」の2色が新たに加わり、全6色展開に。デザイン性と補正力の両方を求める女性にぴったりの新作です。

I字谷間を叶える独自構造

Leeneセレニティノンワイヤーブラは、ワイヤー入りと変わらない補正力を誇る独自のL字構造を搭載。

下からだけでなく、左右からもバストを引き寄せてくれるので、自然で美しいI字谷間を演出します。

さらに、カシュクールデザインが胸元をすっきり見せ、オンでもオフでも女性らしいシルエットを叶えてくれるのが魅力です。

気になる脇・背中もすっきり補整

脇高設計とU字バックデザインにより、脇や背中の余分なお肉を逃さずキャッチ。段差を抑えてシルエットをなめらかに整えるため、フィット感は抜群です。

さらに、カップ裏に配されたパワーネットがバストを理想の位置にリフトアップ。削げがちなデコルテにも自然なボリュームを与えてくれるので、長時間の着用でもきれいなラインをキープできます。

選べる全6色♡豊富なカラーバリエーション

今回登場した新色は、フェミニンな「ダスティピンク」と、落ち着いた雰囲気の「ラベンダーグレー」。

既存の「スモークピンク」「ネイビー」「セージグリーン」「アイボリー」と合わせて、全6色から選べます。ベーシックから華やかまで揃うので、シーンや気分に合わせて楽しめるのが嬉しいポイントです。

理想の谷間をストレスフリーに

ツーハッチのLeeneセレニティノンワイヤーブラは、ワイヤーなしで快適なのに、美しい谷間とすっきりしたシルエットを実現。

新色が加わったことで、全6色の中からお気に入りを見つける楽しさも広がりました。価格は4,380円～、サイズはA70～G75まで展開。

デザイン性と着け心地を両立させたインナーを探している方は、ぜひチェックしてみてください♡