YSL BEAUTY×ロゼが魅せる新作ファンデ「オールアワーズ リキッド グロウ」誕生

大胆で洗練された美しさを放つBLACKPINKのロゼが、YSL BEAUTYの最新キャンペーンに登場しました。主役を飾るのは、2025年8月22日(金)に全国発売される新作ファンデーション「オールアワーズ リキッド グロウ」。高いカバー力とツヤを両立させ、さらにスキンケア成分を78％配合。まるで光のヴェールドレスを纏うかのように、肌そのものを美しく魅せてくれる特別な一品です。

ロゼが纏う「光のヴェールドレス」

今回のキャンペーンでロゼが表現するのは、自分らしい輝きを宿す“光のヴェールドレス”。

YSL BEAUTYの哲学を体現する存在として、彼女の自然でありながら大胆なオーラは新ファンデーションの魅力そのもの。

グローバル メイクアップ アーティスト サム ヴィッサーによるメイクアップでは、「オールアワーズ リキッド グロウ」を軸にコンシーラーやリップを組み合わせ、調和の取れた立体感あるグロウルックを完成させています。

TWICE JIHYOがミューズ♡milktouch新作マスカラで理想のまつ毛に

新ファンデ「オールアワーズ リキッド グロウ」の特長

「オールアワーズ リキッド グロウ」は全10色展開、各8,360円（税込）で登場。美しい肌のキメを模倣するピグメントが光を宿すようなツヤを演出し、悩みをしっかりカバーします。

さらに、汗や皮脂に強いトリプルラスティング処方で長時間*1崩れにくく、つけたての仕上がりが持続。

ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、ジャスミンエキスを含むスキンケアフォーミュラ約78%配合で、使うほどに透明感のある明るい肌へ導きます。

*1 YSL調べ。個人差があります。

ロゼ使用のYSL BEAUTYアイテム

今回のグロウルックを完成させたのは、「オールアワーズ リキッド グロウ」に加え、立体感を演出する「オールアワーズ コンシーラー」、印象的な目元を叶える「クチュール ミニ クラッチ #720」、そして唇に輝きを宿す「YSL ラブシャイン リップスティック #150」。

どのアイテムもYSLらしい洗練された仕上がりをもたらし、ロゼの美しさをさらに際立たせています♪

あなただけの光を纏う、新しい自信を♡

YSL BEAUTYが届ける新作「オールアワーズ リキッド グロウ」は、ただのファンデーションではなく、自分らしい輝きを引き出す“光のヴェールドレス”。

BLACKPINKロゼのように、自信と大胆さを纏いながら、肌本来の美しさを最大限に引き立てます。長時間*1続くツヤとカバー力、そして78％のスキンケア成分で、メイクをするたびに美しく。

今こそ、自分だけの光を宿す肌を手に入れてみませんか。