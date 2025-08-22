【秋限定】パティスリー GIN NO MORI♡森の恵みクッキー缶発売

岐阜県恵那市に本店を構える「パティスリー GIN NO MORI」から、この秋限定の特別なクッキーボックス『森の恵みクッキー プティボワ150 Autumn』と『プティボワ120 Autumn』が登場します。栗やりんごなど実りの秋を感じる食材を使い、色づく森をイメージした贅沢な焼き菓子がぎっしり。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりのラインナップです。

秋の森をぎゅっと詰め込んだクッキー缶



「プティボワ150 Autumn」（\4,320）は、全16種類の焼き菓子を詰め合わせた贅沢なアソート。栗やりんごをはじめ、紅葉や銀杏モチーフの焼き菓子、さらにはどんぐり粉を使用したクッキーまで揃います。

見た目も華やかで、開けた瞬間から秋の香りが広がる一品です。

ミニサイズも登場♡プチギフトに最適



今年は手のひらサイズの「プティボワ120 Autumn」（\2,376）も登場。厳選した9種類の焼き菓子を、オレンジカラーの限定デザイン缶に詰め込みました。

小さくても食べ応えがあり、気軽な贈り物やちょっとした自分へのご褒美にぴったりのサイズ感です。

秋限定のパウンドケーキも必見



9月1日からは「栗とはちみつのパウンドケーキ」（\2,138）も発売。甘露栗やカカオニブを贅沢にトッピングし、アーモンドのコクとやさしい甘みにほろ苦さが重なります。

深まる秋に寄り添う特別な味わいで、ティータイムを上質に彩ります。

森からのおすそ分けを秋に味わって



「パティスリー GIN NO MORI」が届ける秋限定のクッキー缶とパウンドケーキは、森の恵みと季節の彩りをそのまま詰め込んだ特別なスイーツとなっています。

大切な人への贈り物としても、自分の癒しのひとときとしても楽しめます。数量限定なので、お近くの直営店でぜひ手に取って、この秋だけの贅沢を堪能してください♡