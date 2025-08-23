ドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）第5話のタイトルは「あの人とタイムリープ」。真夏（松本まりか）と元也（白濱亜嵐）、未来（高橋メアリージュン）と時夢（安田顕）による地獄のWデートを経て、真夏は3度目のタイムリープへ。その相手となる“あの人”とは、まさかの未来。初の2人同時タイムリープが発動し、奪い愛バトルはさらに激化の一途をたどることとなる。

廃校プールでの時夢との水中キスから、「TOWANI」退職という“バッドエンド”を2度目のタイムリープで回避した真夏。「もう私は同じ過ちは犯さない」という気持ちから、新しい恋＝元也に惹かれていく真夏だったが、彼は隣の部屋に住む変態ストーカーだった。真夏との海沿いの遊園地デートでは冷静を装うものの、「疲れてる時は靴のリズムが乱れるんです」というセリフにその狂気性が滲んでいる。帰宅してくる真夏のヒールの音が聞こえてきたら、元也は聴診器を壁に当て、帰宅時間、ドア音、テンポ、就寝時間、起床時間……などを細かく観察日記に記しているのだ。真の変態キャラである。

しかし、変態なだけで真夏に直接的な危害は加えてこないどころか、第5話が進むにつれて元也はやはりピュアな好青年なのではないかと思えてくるのが不思議だ。真夏と元也は、未来と時夢に出くわし、ボウリング場でペア対決をすることに。全ては「はい、どっかーん！」と暗躍する花火（森香澄）の仕業だ。勝利したペアは、負けたペアになんでも命令できるというルールのもと、激闘を制したのは未来と時夢ペア。未来は「ここでキスして」と椎名林檎かと言わんばかりの命令で、真夏と元也にキスをさせようとする。

目の前にいるのは時夢。真夏はタイムリープしているので、この世界線では廃校プールでのキスはなかったことになっているが、画角的に未来が「見てたよぉぉぉぉぉ！！」と絶叫した場所に時夢がいる。元也もさすがに、真夏が時夢を思っていることに気づいているのだろう。唇を近づけてくる真夏に対して、「こんなの嫌です！ そんな先輩、嫌です……」と自ら拒むのだ。苦悶の表情を浮かべる元也を、我々視聴者は信じていいのだろうか……？

元也を追いかけて行った先で、真夏は結婚を約束した元カレ・大浦隼人（安田顕／二役）と運命の再会を果たす。大粒の涙を流し、隼人を強く抱きしめる真夏だったが、彼は後ろめたそうに真夏の元を去っていき、乗り込んだ先のエレベーターに尾行してきていた未来も相乗りして、タイムリープ。真夏は、隼人が余命半年の癌と嘘をつき、自分ではなく家族を選んだことを知ってしまう。膝から崩れ落ちる真夏。悲哀の演技が松本まりかにはよく似合う。

真夏に寄り添うのは、時夢。それは時夢が話していた、ボウリングの投球フォームのように。優しく触れると、真夏の心がまた動き出す。その様子を見ていた未来は、自分が真夏とともにタイムリープしてきたことを勘付くのだった。第6話では、未来と元也が奪われた者同士の地獄のタッグを結成。真夏と時夢がついに一線を越えようとする。

最後に触れておかなければならないのが、第5話で初登場した未来の母・山上佳子（菊池桃子）だ。時夢の男性不妊症を知り、佳子は怒りをあらわにしながら、本性を現していく。メロンを包丁で真っ二つにして、スプーンで直食いしては、種をシンクに勢いよく吐き捨てる。そして、「このメロン、22。普通」と感想を告げるのだ。つまりは、未来のクレイジーで、数字の隠語は、母親譲りということになるが、佳子を前に未来も負けてはいない。精子バンクを勧める佳子に、未来は怒りが収まらなくなり、目の前にあった花瓶を遮音アイテムにして、「ふざけんなー！」「なに言ってんのー！」と叫ぶのだ。その姿を見て、筆者は久々に涙が出るくらい笑ってしまった。その演技を受ける菊池桃子が、ほんの微かに笑いを堪えているように見えるのは気のせいだろうか。

（文＝渡辺彰浩）