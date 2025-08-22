2024年のデビュー以来SNSで「わたしかも…？」と共感の声が止まらない話題のキャラクター「いしよわちゃん」。そんな人気者が主役のポップアップショップ『いしよわちゃんPOP-UP SHOP～おめかしな気分～』が、2025年9月より全国5か所で開催されます。限定アイテムや来店ノベルティ、さらにはフォトスポットやグリーティングまで、ファン必見の企画が盛りだくさん♡

限定アイテム＆ノベルティをチェック

会場では、いしよわちゃんの世界観をぎゅっと詰め込んだグッズが多数登場。数量限定で登場する特別なアイテムは完売必至です。

さらに、1,100円（税込）以上のお買い物でポストカード、5,500円（税込）以上でショッパーがプレゼントされるノベルティ企画も♪

デザインは会場ごとに異なり、全種類を集めたくなる可愛さです。数量限定のため早めのチェックがおすすめです。

いしよわちゃんポップアップ♡限定ノベルティやイベント情報も

会場で楽しめるイベント情報

ルミネエスト新宿では9月5日（金）に「いしよわちゃん」本人が登場する2ショット撮影会を開催。

抽選制の事前予約が必要ですが、当日は憧れのツーショットが叶います。

また、9月5日～7日には無料ステッカー配布も実施。2F「connEst」には描きおろし漫画やフォトスポットも設置され、いしよわちゃんの世界に浸れる特別な空間が広がります。

全国5か所で楽しめるポップアップ

メイン会場はルミネエスト新宿（9月1日～11日）。その後は仙台・上野・名古屋・大阪へと巡回します。各地で取り扱う商品やノベルティは数に限りがあるため、来店前の確認が安心です。

さらに、10月3日（金）10時からはサンエックスネットショップでも一部商品の販売を予定。会場に行けない方もオンラインで楽しめます。

まとめ

「明日こそ」が口癖のいしよわちゃん。ちょっぴり意志が弱い姿に共感しつつ、その愛らしさに癒される人が続出中です。

今回のポップアップショップでは、限定グッズやここだけの展示、さらにはキャラクターとのグリーティングまで盛りだくさん。

2025年の秋は、いしよわちゃんと一緒に心あたたまるひとときを過ごしてみませんか？