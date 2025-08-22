ITZYが、日本2ndアルバム『Collector』を10月8日にリリースする。

前作シングル『Algorhythm』から約1年半ぶりのCDリリースとなる本作には、日本オリジナルの新曲「ROCK & ROLL」を含む全10曲が収録予定。DVD付きの初回限定盤A、4カットフォト付きの初回限定盤B、通常盤、メンバーソロジャケット盤の全8形態でリリースされる。

また、リリースを記念したイベントも決定しており、12月6日に東京会場、12月7日に大阪会場で開催予定。詳細はオフィシャルサイトで後日発表される。

なおITZYは、アルバムのリリース週末である10月11日、12日に、東京 国立代々木競技場第一体育館にてファンミーティング『ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”』の開催を控えている。

（文=リアルサウンド編集部）