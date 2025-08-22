¡Ú¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¡ÛÂÑµ×¥Ùー¥¹¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¿·¥Ñ¥¦¥Àー¡õ¥Ùー¥¹ÅÐ¾ì
¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ÎÂÑµ×¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥·¥êー¥º¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¡×¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Èé»éÊø¤ì¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤éÌÓ·ê¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¥«¥Ðー¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤È¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Þ¤Ç³ð¤¦¡Ö¥Ö¥éー¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ùー¥¹¡×¡£ÍýÁÛ¤Î¥µ¥é¥µ¥éÈþÈ©¤ò¥ー¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¡È¥Ò¥í¥¤¥óµé¡É¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥Ñ¥¦¥Àー¤ÇÌÓ·ê¥ì¥¹È©¤Ë
¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯ ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥× ¥Ñ¥¦¥Àー¡×¡ÊÁ´1¿§ 8g 1,600±ß¡¿ÀÇ¹þ1,760±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥«¥ê¤Î¤â¤È*¤òÁªÂòÅª¤ËµÛÃå¤¹¤ë¡Ö¥Æ¥«¥ê¥ß¥åー¥ÈÀ®Ê¬¡×¤òÇÛ¹ç¡£
Ä¹»þ´Ö¥µ¥é¥µ¥éÈ©¤ò¥ー¥×¤·¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë»Å¹þ¤à¤³¤È¤ÇÁ°È±¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯ÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥½¥Õ¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë¤è¤ë¡È¥Ö¥éー¸ú²Ì¡É¤ÇÌÓ·ê¤ä±úÆÌ¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¥«¥Ðー¤·¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
ÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥È¥ô¥§ー¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä´¶¤â±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¡õ¶ÀÉÕ¤¤Î¥×¥ì¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø♡
*¥Æ¥«¥ê¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Èé»éÀ®Ê¬
¥Ö¥éー¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ùー¥¹¤Ç¥µ¥é¥µ¥éÈþÈ©¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×
¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯ ¥Ö¥éー¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ùー¥¹¡×¡ÊÁ´2¿§ 28mL ³Æ1,600±ß¡¿ÀÇ¹þ1,760±ß¡Ë¤Ï¡¢3¼ïÎà¤ÎÈé»é¤¯¤º¤ìËÉ»ßÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥ª¥¤¥ë¥ß¥åー¥È½èÊý¡×¤Ç¡¢10»þ´Ö²½¾Ñ»ý¤Á¥Çー¥¿¼èÆÀºÑ¤ß¢¨1¡£
±úÆÌÊäÀµ¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÓ·ê¤ä±úÆÌ¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£SPF50¡Ü¡¦PA¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¤Î¹â¤¤»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤Ç¡¢¥·¥ß¤ä¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤éÈþÈ©¤ò¼é¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤â6¼ïÎàÇÛ¹ç¤µ¤ì¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¹»þ´ÖÊø¤ìÃÎ¤é¤º¤ÎÈ©¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢ö
¢¨1 Åö¼ÒÄ´¤Ù¡£¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¿Ê²½♡
º£²ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¡×¤ÎÂÑµ×¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¥·¥êー¥º¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥µ¥é¥µ¥é´¶¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤Êý¤ä¡¢ÌÓ·ê¥ì¥¹¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈþÈ©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ä»ç³°ÀþÂÐºö¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤â²÷Å¬¤ËÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£