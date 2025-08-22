天下一品×NANGA第2弾♡こってりスープカラーの限定ダウン登場

京都北白川発祥の人気中華そばチェーン「天下一品」とアウトドアブランド「NANGA」が再びタッグ！昨年大好評を博したコラボダウンジャケット第2弾が登場します♡今年は新色ベージュが加わり、こってりスープの濃厚な色合いを表現。ブラックと合わせて全2色展開で、タウンユースからアウトドアまで幅広く着回せる冬のマストアイテムです。

こってりスープカラーで冬コーデを格上げ



ベージュ

新色のベージュは、天下一品の代名詞「こってりスープ」を大胆に表現。ブラックとはまた違った雰囲気で、裾スピンドルには差し色のレッドを効かせ、さりげなくブランドらしさを演出。

街中でもアウトドアでも、着こなしに遊び心と個性をプラスできます。

ロゴ刺繍＆裏地の遊び心も見逃せない



背中の「NANGA×天下一品」ロゴは同色刺繍で高級感をプラス。

裏地にはブラックを基調に「明日も着てください。」のメッセージと、一筆龍のデザインが大きく描かれ、さりげないこだわりと大人のクールさを表現。

コラボならではの唯一無二のデザインです。

機能性も抜群！高品質ダウン＆オーロラテックス®



表生地には防水・透湿性に優れたオーロラテックス®、ダウンはスペイン産ホワイトダックダウン760FP（ダウン90%、フェザー10%）を使用。

雨風を防ぎつつ暖かさと軽さを両立し、見た目だけでなく機能性も兼ね備えた冬の必須アイテムです。

冬のおしゃれは天下一品×NANGAで決まり♡



「NANGA×TENKAIPPIN KOTTERI DOWN JACKET」は、ブラック・ベージュ各69,300円（税込）、S～XLサイズで展開。

予約販売は2025年8月22日12時～9月12日12時まで、商品は2026年1月上旬より順次発送予定です。

こってりスープカラーの特別な一着で、街でもアウトドアでも冬をスタイリッシュに楽しんでください♡