フラフィールの新作インナー♡防災にも旅行にも便利なフラットブラ＆着るバスタオル

フェリシモのインナーブランド「flufeel（フラフィール）」から、防災にも日常にも使える新作インナーが登場しました。7月23日より販売開始されたのは、コンパクトに収納できる「フラットブラ（R）＆ショーツ」と、湯上がりから“もしも”のときにも活躍する「着るバスタオル（R）」の2アイテム。普段使いはもちろん、防災リュックや旅行のお供にもおすすめの心強いラインナップです。

防災に備える新作フラットブラ＆ショーツ

旅行や防災にもぴったり コンパクトに収納できるフラットブラ＆ショーツ〈ソフト〉の会

価格：月1セット3,520円（税込）

バストのボリュームを抑える人気アイテム「フラットブラ（R）」に、非常時を意識したマニッシュデザインが加わりました。

避難所での着替えや入浴時など、下着見えを防ぐ安心設計で、防犯面にも配慮。背中のポケットに折りたためばコンパクトに収納でき、リュックやバッグの中もすっきりします。

カラーは〈ネイビー〉〈ブラック〉〈グレージュ〉の3色展開。シームレス生地とソフトフラット仕様で圧迫感が少なく、快適な着心地が魅力です。カップ裏とクロッチ部分は綿混素材で清潔をキープできるのもうれしいポイント。

※「フラットブラ」「FLATBRA」はフェリシモの登録商標です。シリーズ販売累計55万枚突破。

便利に使える着るバスタオル新色登場

お風呂上がりからもしものときも役立つ ダブルガーゼ着るバスタオル〈チャコールブラウン〉の会

価格：月1枚 3,410円（税込）→ 初回限定特別価格 2,970円（税込）

お風呂上がりの水気をふいてそのまま着られる「着るバスタオル（R）」に〈チャコールブラウン〉が仲間入り。

綿100％のダブルガーゼ素材で、薄手ながらやわらかな肌触りと速乾性を兼ね備えています。

防災リュックに入れておけば、着替え時の目隠しやポンチョ代わりにも活躍。旅行やレジャーでも重宝します。

シルエットは体型を拾わないゆったりデザインで、コンパクトに収納できるのも便利。

※「着るバスタオル」はフェリシモの登録商標です。シリーズ累計17万枚突破の人気アイテムです。

もしもの備えを日常から♡

フラフィールの新作インナーは、普段の暮らしに寄り添いながら、もしものときにも役立つ心強い存在。

フラットブラ＆ショーツは防災リュックや旅行バッグにすっきり収まり、着るバスタオルは湯上がりから避難時まで幅広く活躍します。

実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムをそろえておくことで、安心感もぐっと高まります。

日常の心地よさを守りながら、いざという時にも頼れるインナーを、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。