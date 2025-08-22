自然由来のスキンケアブランド「ジュリーク」から、2025年9月1日(月)に数量限定で登場する「RO フェイスオイルキットN」。柔らかにうるおいをまとい、つややかな肌へ導く美容オイルと高保湿化粧水がセットになり、華やかなローズポーチ付きで登場します。忙しい毎日の中でも植物の恵みを取り入れ、心まで満たされるケアを叶えてみませんか？

1本6役のマルチ美容オイル

「RO フェイスオイル」(30mL/美容オイル/現品)は、オリジナルローズエキス*¹を配合。

ベタつかず肌になじみ、うるおいを保ちつややかな肌を演出します。1本でブースター、保湿ケア、オイルパック、マッサージ、メイクのつや足し、さらに毛先や爪先のケアまで♡

マルチに使えるオイルは、華やかでフレッシュなローズの香りが心地よく広がります。

*¹肌をやわらかくすること

*²ドライヤーの前には使用しないでください

ジュリークの数量限定「RO フェイスオイルキットN」華やぐつや肌へ

高保湿化粧水と限定ローズポーチ

セットには「ハイドレイティング ウォーターエッセンス ＋N」(20mL/化粧水/ミニサイズ)も同梱。

みずみずしいテクスチャーでふっくら柔らかな肌に整え、森林浴を思わせるディープフォレストノートが心を穏やかにしてくれます。

さらに華やかなローズ柄をあしらったオリジナルポーチが付属。旅行や持ち運びにも便利で、特別感を一層高めてくれる限定仕様です。

数量限定キットで特別なスキンケアを

「RO フェイスオイルキットN」は、美容オイル現品と高保湿化粧水のミニサイズに加え、華やかなローズポーチまで揃った豪華な数量限定セット。

価格は5,500円(税抜5,000円)で、2025年9月1日(月)より発売されます。季節の変わり目に向けて、植物の恵みに包まれる贅沢なケアを取り入れてみてはいかがでしょうか♪