¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼Â¸½ÁË»ß¤Î¤¿¤á¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¡×¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬ÈóÆñ¡¡NATO»öÌ³ÁíÄ¹¤È¶¦Æ±²ñ¸«
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Æ²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤òÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤òË¬¤ì¤¿NATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¡¢¶¦Æ±²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÀïÁè¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤Æ²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤òÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤¬³°¸òÅª²ò·è¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀ©ºÛ¶¯²½¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¹ñ¤ËÂÐ¤·²ñÃÌ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏNATO²ÃÌÁ¹ñ¤Î½¸ÃÄËÉ±Ò¤òÄê¤á¤¿¡ÖËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌó¤ÎÂè5¾ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¯ÎÏ¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤¬ÆóÅÙ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¿¯¹¶¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½½Ê¬¤ÊÊÝ¾Ú¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤Ç¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£