秋の訪れを感じる季節に、焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」から心躍る新作が登場します。2025年9月から11月にかけて、芋・栗・かぼちゃをテーマにした秋の三大味覚リレーがスタート♡人気No.1の「お芋シリーズ」は紅天使を使用した濃厚な味わいに進化し、栗やかぼちゃを使った特別なパイもラインナップ。月ごとに異なる美味しさを楽しめる贅沢なシーズン企画です。

芋の魅力たっぷり♡紅天使や紫いもが登場



「RINGO」人気No.1フレーバーのお芋シリーズは、今年もパワーアップして登場します。

焼きたてカスタードアップルパイ なると金時大学芋

焼きたてカスタードアップルパイ 紫いも

焼きたてカスタードアップルパイ 紅天使スイートポテト

9月は「なると金時大学芋」（530円）、10月は「紫いも」（530円）、11月は濃厚でねっとり甘い「紅天使スイートポテト」（530円）が販売予定。

どれもサクサクのパイ生地に蜜漬けりんごとカスタードクリームを重ね、上品な甘みを引き立てた特別仕様です。

RINGOから秋限定♡芋・栗・かぼちゃの贅沢アップルパイ登場

和と洋が響き合う栗＆かぼちゃパイ



焼きたてオープンパイ〔ほうじ茶モンブラン〕

11月に登場する「焼きたてオープンパイ〔ほうじ茶モンブラン〕」（490円）は、香ばしいほうじ茶カスタードと栗ペーストを重ねた贅沢な一品。

焼きたてオープンパイ〔パンプキン〕

さらに10月限定の「焼きたてオープンパイ〔パンプキン〕」（490円）は、サワークリームチーズと濃厚かぼちゃ餡が絶妙なバランス♡見た目にも可愛らしく、味わい深い仕上がりになっています。

秋だけの特別企画「収穫祭スタンプカード」



対象商品を購入するとスタンプが貯まる「RINGO秋の収穫祭スタンプカード」も開催。4つでフィナンシェ、7つで焼きたてカスタードアップルパイと交換できる特典付き。

期間は2025年9月1日～11月30日まで。お得に秋の味覚を楽しめるチャンスです♪

秋の訪れをRINGOのパイと共に



芋・栗・かぼちゃを贅沢に使った「RINGO」の秋限定パイは、素材の魅力を最大限に引き出した季節ならではのラインナップ。

価格は490円～530円と手に取りやすく、毎月違った美味しさを楽しめるのも嬉しいポイントです。

ひと口ごとに広がる甘さや香ばしさが、秋の深まりをより一層感じさせてくれるはず。ぜひお気に入りのフレーバーを見つけて、心温まるスイーツタイムを過ごしてみてくださいね♡