トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する「FLORALE BY Triumph」から、2025年秋冬コレクションが登場しました。今シーズンのテーマは「光と影 -misty-」。夜空に浮かぶ月の光や花々の彩りをモチーフにしたランジェリーは、エレガントでフェミニンなデザインが魅力です。日常の装いをそっと格上げしてくれる新作で、女性らしい自分をもっと楽しんでみませんか？

月の光に導かれるロマンティックなシリーズ



ロマンティックなフルムーンをイメージした「FL122 スカビオサ」は、透け感のあるチュールレースが魅力。

強さとやさしさを併せ持つ花姿が、上品な印象を演出します。ブラジャーは7,590円（税込）から展開されており、デイリーにも特別な日にも取り入れやすい一枚です。

大人の女性に寄り添う秋冬の美♡FLORALE BY Triumph新作アイテム

冬の庭に咲く花々を彩るフェミニティ



FL615

FL1100

華やかなプリムラを表現した「FL615」や、エレガントなピオニーをモチーフにした「FL1100」など、シーズンを彩る花々がラインアップ。

FL519※レッドのみ10月下旬発売予定

特に「FL519 アネモネ」は、クリスマスシーズンに向けたレッドの新色も登場予定。

FL017【10月上旬新色発売予定】

価格はシリーズごとに異なり、手に取りやすい7,000円台から展開されています。

秋冬の私らしさを纏うコレクション



「FLORALE BY Triumph」の秋冬新作は、光と影、そして花々の美しさを映し出したランジェリーコレクション。身につけるだけで、女性の内に秘めた輝きや強さを引き出してくれます。

価格帯も7,000円台からと手に取りやすく、デザイン性と実用性の両方を兼ね備えています。自分へのご褒美や大切な日の装いに、ぜひ取り入れてみてくださいね。

あなたの秋冬に、そっと寄り添う一着が見つかりますように♡