パレスチナ自治区ガザ地区で飢餓が深刻化している状況を受け、国連の人権高等弁務官は22日、「飢餓を戦闘の手段として利用するのは戦争犯罪だ」と述べ、イスラエルを強く非難しました。

国連の食料安全保障を調査する国際組織は22日、ガザ地区ガザ市とその周辺での飢餓のレベルが最も深刻な「フェーズ5」となり、50万人以上が餓死寸前の破滅的な状況に追い込まれていると報告しました。また、来月末までには中部や南部の地域でも飢餓が深刻化し、ガザ地区の人口のほぼ3分の1にあたるおよそ64万人が破滅的な状況に直面すると警告しています。

この報告を受け、国連の人権高等弁務官は22日、飢餓はイスラエル政府が人道支援物資の搬入や配給を不当な制限したことによるものだとして、「飢餓を戦闘の手段として利用するのは戦争犯罪だ」とイスラエルを強く非難しました。

一方、イスラエル外務省は今回の国連側の報告は「ねつ造されたものだ」と反発していて、イスラエル国防省傘下の組織も21日に「ガザ地区にある食料」だとする映像を公開するなど、国際社会からの指摘を否定する主張を繰り返しています。