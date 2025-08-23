【ザ・メープルマニア】ザクザク新食感♡秋限定「クリスピー」クッキー登場！

人気スイーツブランド「ザ・メープルマニア」から、秋にぴったりの新作クッキー「ザ・メープルマニアクリスピー」が2025年9月1日(月)に登場します。コーンフレークやホワイトチョコを練り込んだザクザク食感に、ほんのり塩味とやさしいメープルの香りが広がる、遊び心あふれる限定スイーツ。パッケージデザインにもこだわり、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったりの逸品です。

新登場「ザ・メープルマニアクリスピー」

価格：1,890円（税込）



新作「ザ・メープルマニアクリスピー」は、コーンフレークとホワイトチョコをぎゅっと詰め込んだ、食感も味わいも新しいクッキー。

ひと口かじれば、ザクザクとした軽やかさの中に、やさしいメープルの甘さとほのかな塩味が絶妙に広がります。

秋らしい深いネイビーとオレンジを基調にした限定缶には、ブランドキャラクターのメープル坊やと愛犬バディの可愛らしいイラストも♡コレクションしたくなる特別感たっぷりの仕上がりです。

内容：10個入

発売日：2025年9月1日(月)

販売店：

・常設店舗：グランスタ東京店／京王新宿店／メープルスタンド ルミネ北千住店／ミスターメープル グランスタ東京店

・催事店舗：羽田空港第二ターミナル 食賓館時計台3番前／羽田空港国内第一ターミナル 出発ロビー 東京食賓館 Eゲート前 他

※期間限定商品のため、なくなり次第終了となります。

RINGOから秋限定♡芋・栗・かぼちゃの贅沢アップルパイ登場

リニューアルした「メープルバタークッキー」

9枚入 価格：1,130円（税込）／18枚入 価格：2,260円（税込）／32枚入 価格：4,000円（税込）

ブランドの看板商品「メープルバタークッキー」も、この秋さらに美味しくリニューアル。チョコの口どけ感を見直し、甘さを抑えることでメープルの香りと風味をより引き立てました。

生地には国産小麦を使用し、サクッと軽やかな食感とバターの深いコクを実現。まるで口の中でメープルとバターが溶け合うような幸せな味わいです。

※チョコレートコーチングを使用

秋のご褒美や手土産にぴったり♡

「ザ・メープルマニアクリスピー」と「リニューアルしたメープルバタークッキー」は、どちらも秋に味わいたい特別なスイーツ。

遊び心あふれるパッケージとこだわりの味わいで、自分へのご褒美時間はもちろん、友人や家族への手土産にもぴったりです。限定発売のため、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてくださいね♪