¥í¥É¥ê¤¬º£Àá¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤ÇÉüµ¢¤Ø¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ä»Ø´ø´±¤ÏÂç¹õÃì¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¡Ö°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¤Î¼¡ÀáÉüµ¢¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£22Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥É¥ê¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¡¢±¦¤Ò¤¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÉôÊ¬¤Î·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ç¤â4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ëÀï¤ÇºÆ¤ÓÉé½ý¡£¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ëÀï¤ÇÂç¤¤Ê¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤¬Â³¤¡¢8·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ì¥ë¥â¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤ÏÂÓÆ±¤»¤º¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè1Àá¥¦¥ë¥Ö¥¹¤â·ç¾ì¡£¥±¥¬¤Î¾õÂÖ¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè2Àá¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥í¥É¥ê¤È¥Õ¥£¥ë¡Ê¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ÏÁ°¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Èà¤é¤Ï¥¦¥ë¥Ö¥¹Àï¤Ç90Ê¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÀÆü¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Î¾Ì¾¤ÎÉüµ¢¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»Ø´ø´±¤Ï2024Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÂç¹õÃì¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥í¥É¥ê¤¬°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤À¡£Èà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ï²¿¤Îµ¿¤¤¤â¤Ê¤¤¡£¿ô¥«·î¸å¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬¡Ê¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¡Ë¼õ¾Þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Èà¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½DF¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¢Æ±MF¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥³¥ô¥¡¥Á¥Ã¥Á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï·ç¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¡¢±¦¤Ò¤¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÉôÊ¬¤Î·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ç¤â4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ëÀï¤ÇºÆ¤ÓÉé½ý¡£¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ëÀï¤ÇÂç¤¤Ê¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥í¥É¥ê¤È¥Õ¥£¥ë¡Ê¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ÏÁ°¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£Èà¤é¤Ï¥¦¥ë¥Ö¥¹Àï¤Ç90Ê¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÀÆü¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Î¾Ì¾¤ÎÉüµ¢¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»Ø´ø´±¤Ï2024Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÂç¹õÃì¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥í¥É¥ê¤¬°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤À¡£Èà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ï²¿¤Îµ¿¤¤¤â¤Ê¤¤¡£¿ô¥«·î¸å¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬¡Ê¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¡Ë¼õ¾Þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Èà¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½DF¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¢Æ±MF¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥³¥ô¥¡¥Á¥Ã¥Á¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥µ¥ô¥£¡¼¥Ë¥ç¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï·ç¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£